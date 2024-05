Verstappen vor Imola-Sieg: TV, Zeitplan, Wetter-News

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat sich zum Traditions-GP von Imola die beste Ausgangslage gesichert, vor Lando Norris, Oscar Piastri erhielt eine Strafe. Die Fans dürfen sich auf viel Action freuen.

Max Verstappen knapp vor Oscar Piastri und Lando Norris: In dieser Reihenfolge sollten die Formel-1-Asse am 19. Mai um 15.00 Uhr auf die 63 Runden des WM-Laufs der Emilia-Romagna gehen. Doch dann erhielt Piastri eine Strafe von drei Rängen zurück wegen Blockierens von Kevin Magnussen. Daher also Verstappen und Norris in Reihe 1, dann die beiden Ferrari erst dann Piastri.

Drei dieser fünf Fahrer werden mit hoher Wahrscheinlichkeit am Ende aufs Podest steigen, denn die Historie zeigt: Wer in Imola von so weit vorne losfährt, hat exzellente Aussichten auf einen Podestplatz.

Zudem sagen die italienischen Meteorologen – die vor wenigen Tagen angekündigte Regenfront naht weniger schnell als erwartet, Regen und Gewitter daher erst am Montag. Der Grand Prix findet in aller Wahrscheinlichkeit auf trockener Bahn statt, bei Temperaturen um 25 Grad.



Max kann am 19. Mai seinen dritten Imola-Sieg in Folge erobern – nach 2021 und 2022 (2023 konnte hier wegen der Überschwemmungen nicht gefahren werden).



Alles über den siebten WM-Lauf der Formel-1-Saison 2024 erfahren Sie in unserem beliebten Live-Ticker, mit dem wir ca. 14.10 Uhr online gehen werden. Natürlich finden Sie hier auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender sowie für die Fans vor Ort den Zeitplan des Renntags. Alles ist angerichtet für reichlich Action aus Imola.





Provisorische Startaufstellung

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lando Norris (GB), McLaren

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari

04. Carlos Sainz (E), Ferrari

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren *

06. George Russell (GB), Mercedes

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls

10. Nico Hülkenberg (D), Haas

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12. Esteban Ocon (F), Alpine

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

14. Alex Albon (T), Williams

15. Pierre Gasly (F), Alpine

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber

18. Kevin Magnussen (DK), Haas

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin

20. Logan Sargeant (USA), Williams

* nach Quali um drei Plätze strafversetzt





Qualifying, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,746 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,820

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,837

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,970

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,233

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,234

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,465

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,504

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,674

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:15,980

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,706

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,906

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,992

14. Alex Albon (T), Williams, 1:16,200

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,381

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:16,626

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:16,834

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,854

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,917

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit





Emilia-Romagna-GP von Imola im TV

Sonntag, 19. Mai

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jean Alesi USA 1990

09.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

11.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button Kanada 2011

11.30 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Ayrton Senna

12.30 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Ayrton Senna

12.45 Sky Sport F1 – Legends of F1: Ayrton Senna

13.00 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

15.00 Großer Preis der Emilia-Romagna (63 Runden)

16.30 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Motorhome mit Formel-1-GP Emilia-Romagna

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Kimi Räikkönen

19.00 Sky Sport F1 – GP Emilia Romagna Wiederholung

23.35 ORF1 – GP Emilia-Romagna Wiederholung





Zeitplan Großer Preis der Emilia-Romagna in Imola

Sonntag, 19. Mai

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (35 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (14 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Historische Formel 1

12.55–13.55: Paddock Club Track Tour

12.55–13.45: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.48 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Großer Preis der Emilia-Romagna (63 Runden oder 120 Minuten)