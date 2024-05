Charles Leclerc. Gegner waren schneller als erwartet

Nach einem starken Trainingsfreitag machte sich Charles Leclerc in Imola Hoffnungen auf die Pole-Position zum Heimrennen seines Ferrari-Teams. Doch der Monegasse schaffte es nur, die viertschnellste Runde zu drehen.

So hatte sich Charles Leclerc das Qualifying zum siebten WM-Lauf in Imola nicht vorgestellt. Der Ferrari-Star, der am Freitag noch der Schnellste gewesen war, beendete die ersten beiden Segmente des Qualifyings jeweils als Zweitschnellster hinter WM-Leader Max Verstappen. Im entscheidenden dritten Abschnitt kam er aber nicht über den vierten Platz hinaus.

Vor ihm reihte sich nicht nur der Polesetter aus dem Red Bull Racing Team ein, auch die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris schafften die 4,909 km lange Runde schneller als der Rennfahrer aus Monte Carlo. Leclerc rückt in der Startaufstellung zwar noch um eine Position nach vorne, weil Piastri eine Startplatz-Strafe kassierte, die ihn auf die fünfte Position zurückwirft – er war im Q1 Kevin Magnussen im Weg.

Für Leclerc war das aber nur ein schwacher Trost. Er erklärte sichtlich enttäuscht: «Natürlich bin ich enttäuscht, denn bis zum Qualifying war es ein gutes Wochenende. Aber es ist immer schwierig, das Kräfteverhältnis in den freien Trainings richtig einzuschätzen, denn alle sind mit unterschiedlichen Spritmengen an Bord unterwegs.»

«Ich schätze, die Konkurrenz hatte da etwas mehr Benzin getankt, denn im Quali waren sie schneller als erwartet», seufzte der 26-Jährige. «Wir haben alles ziemlich gut hinbekommen, doch es gab schlicht nicht mehr Leistung, die wir hätten abrufen können. Das müssen wir uns nun genauer anschauen, denn wir verlieren wie schon in den paar Rennen zuvor vor allem in den ersten Kurven viel Zeit. Und wir müssen verstehen, warum das so ist.»

Provisorische Startaufstellung

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lando Norris (GB), McLaren

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari

04. Carlos Sainz (E), Ferrari

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren *

06. George Russell (GB), Mercedes

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls

10. Nico Hülkenberg (D), Haas

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12. Esteban Ocon (F), Alpine

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

14. Alex Albon (T), Williams

15. Pierre Gasly (F), Alpine

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber

18. Kevin Magnussen (DK), Haas

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin

20. Logan Sargeant (USA), Williams

* nach Quali um drei Plätze strafversetzt

Qualifying, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,746 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,820

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,837

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,970

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,233

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,234

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,465

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,504

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,674

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:15,980

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,706

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,906

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,992

14. Alex Albon (T), Williams, 1:16,200

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,381

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:16,626

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:16,834

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,854

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,917

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit