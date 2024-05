Lando Norris (McLaren/2.): «Das tut weh»

Start in Imola: Lando Norris findet keinen Weg vorbei an Max Verstappen

Miami-Sieger Lando Norris wird beim Grand Prix der Emilia-Romagna Zweiter hinter Weltmeister Max Verstappen, der 24-jährige Brite stellt fest: «Es tut weh, das Rennen auf diese Weise zu verlieren.

0,725 Sekunden haben Lando Norris zum zweiten Sieg in Folge nach Miami gefehlt, der englische McLaren-Fahrer ist zerknirscht: «Hand aufs Herz – es tut weh, das Rennen so knapp zu verlieren. Als ich zum Schluss des Grand Prix näher und näher kam, glaubte ich an meine Chance.»

Vorbei damit die Chance, so wie Charles Leclerc 2019 nach dem ersten GP-Siege unmittelbar folgend gleich den zweiten nachzureichen. Der Monegasse triumphierte damals in Belgien und dann in Italien.

17. Podestplatz für Norris (wie Alberto Ascari und Keke Rosberg), der dritte in Imola, denn Lando war hier 2011 und 2022 jeweils Dritter geworden.

Lando selbstkritisch: «Wir haben zu Beginn des Rennens zu viel Zeit verloren.»



Eigentlich wollte Norris ja gleich beim Start Leader Verstappen in Bedrängnis bringen, aber das hat nicht geklappt – Max kam besser vom Start weg und kontrollierte danach weitgehend das Geschehen.



Aber mit abbauenden Reifen zum Schluss und mit schlapper Batterie kämpfte Verstappen mit dem Rücken zur Wand. Norris kam näher und näher. Lando stöhnt: «Ich hätte noch zwei Runden mehr gebraucht, vielleicht hätte auch eine gereicht.»



«Ich darf nicht zu traurig sein. Wir haben ein gutes Rennen gezeigt und unsere Haut so teuer als möglich verkauft. Wir haben ein starkes Team-Ergebnis eingefahren. Wir haben Leader Red Bull Racing unter Druck gesetzt. Gut, mit dem Sieg hat es nicht geklappt, aber wir haben gezeigt, dass wir sie gefährden können. So muss es weitergehen.»



«Im ersten Teil war Max stärker, das müssen wir neidlos gestehen, aber im zweiten Teil des Grand Prix konnte ich mehr Tempo machen.»





Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0