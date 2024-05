Charles Leclerc (Ferrari/3.): «Mehr ging nicht»

​Dritter Platz für Charles Leclerc beim Traditions-GP von Imola. Der Monegasse zeigt einen guten Grand Prix und sagt: «Ich wollte den Tifosi so gerne einen Sieg schenken, aber mehr ging nicht.»

Zum vierten Mal in dieser Saison klettert Charles Leclerc aufs Siegerpodest, der Ferrari-Pilot ist beim Grand Prix der Emilia-Romagna Dritter geworden hinter Max Verstappen und Lando Norris.

Es ist das 33. Podest von Charles (gleich oft wie Jody Scheckterund Denny Hulme), es ist die erste Podestplatzierung eines Ferrari-Piloten in Imola seit Michael Schumachers Sieg 2006.

Der 25-jährige Leclerc ist sichtlich hin- und hergerissen und blickt so auf sein Rennen in Italien zurück: «Ich hatte vor dem Rennen gesagt, dass ich mich förmlich zerreissen würde, um den Tifosi einen Sieg zu schenken, aber mehr war heute einfach nicht drin.»

«Richtig happy bin ich nur, wenn ich gewinnen kann, das hat heute nicht geklappt. Zu Beginn des Rennens war unser Tempo vielversprechend, und ich konnte den Druck auf Lando aufrechterhalten. Aber dann fand McLaren irgendwie Tempo.«Doch wir dürfen nicht entmutigt sein. Wir haben soliden Speed gezeigt. Ich sehe, dass wir viel Zeit auf der langen Geraden verlieren, während des Rests der Runde können wir den Speed der Gegner halten. Das macht Mumm für den weiteren Verlauf der Saison.»

«Ein Podestplatz vor den Tifosi, das ist sehr schön, aber natürlich wollen wir mehr. Nun geht es zu einem weiteren Heimrennen, in mein Monaco, und klar will ich da am Ende des Grand Prix weiter vorne sein.»



«Ich spreche für das Team, wenn ich mich hier bei den Tifosi bedanke. Sie halten uns immer die Treue, und auch hier in Imola haben wir einen herzerwärmenden Empfang erhalten – grazie! Ich darf den Fans versprechen: Viel fehlt nicht zu einem weiteren Sieg, und wir werden den Fuss nicht vom Gas nehmen, um ihnen diese Siege zu schenken.»





Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0