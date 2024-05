Christian Horner: «Der Druck war gewaltig»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen kreuzte in Imola als Erster die Ziellinie – allerdings nur knapp. Teamchef Christian Horner erklärte hinterher, warum der 59. Sieg des Niederländers eine besondere Glanzleistung war.

In Miami musste sich Max Verstappen im GP mit dem zweiten Platz begnügen. In Imola kehrte der Red Bull Racing-Star wieder aufs höchste Podesttreppchen zurück. Der Niederländer fuhr von der Pole los, musste am Ende aber um seinen 59. GP-Sieg zittern, weil sein erster Verfolger Lando Norris im Rückspiegel immer grösser wurde.

Entsprechend erleichtert war der WM-Leader, der die schwarz-weiss karierte Flagge nur 0,725 sec vor dem McLaren-Star sah. Und auch Teamchef Christian Horner war die Freude über den Sieg anzusehen, als er erklärte: «Der Druck war gewaltig. Denn Max hatte schon drei Warnungen wegen der Streckengrenzen. Er durfte sich also keinen Fehler mehr leisten. Das war wieder einmal ein grossartiger Job, den er gemacht hat.»

«Lando kam am Ende sehr schnell näher und wir haben zwei sehr unterschiedliche Rennhälften erlebt. Die erste Hälfte war sehr stark, wir hatten einen Vorsprung von 7,5 sec. Doch dann holte Lando sehr schnell auf», fügte der Brite an. Und er erklärte selbstkritisch: «Vielleicht haben wir uns zu sehr auf die mittelharten Reifen konzentriert. Und als wir dann die harten Reifen drauf hatten, verloren diese nach der Hälfte des Stints immer mehr an Temperatur.»

«Ich denke, McLaren hat die harten Reifen in der ersten Hälfte stärker beansprucht und konnte dann in der zweiten Hälfte des Stints davon profitieren», vermutete Horner, der mit Blick auf die Leistungsdichte im Feld ergänzte: «Man sieht, dass sich die Autos leistungsmässig immer näher kommen. Auch Ferrari kommt näher, und das ist immer so, wenn die Regeln sich nicht gross ändern. Damit haben wir also gerechnet.»

Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0