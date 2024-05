Imola-Sieger Max Verstappen baff: Fahren wie auf Eis

​Gut, Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen hat in Imola seinen 59. GP-Sieg geangelt. Aber der Niederländer gibt zu: «Es schoss mir durch den Kopf, dass ich dieses Rennen verlieren könnte.»

Auf dem Papier ist allen in Butter für WM-Leader Max Verstappen: 59. GP-Triumph, der dritte in Imola nach 2021 und 2022, der fünfte Sieg im siebten Saisonrennen, WM-Führung ausgebaut, auf 48 Punkte vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc.

Verstappen durfte zum 104. Mal nach einem Grand Prix aufs Siegerpodest, er hat Red Bull Racing den 118. GP-Sieg geschenkt. Zahlen lügen zwar nicht, aber sie sagen auch nicht immer die ganze Wahrheit, denn Verstappen musste sein ganzes Können aufbieten, um gegen Schluss des Imola-Rennens den aufrückenden Lando Norris im McLaren auf Distanz zu halten.

Max erzählt: «Wir hatten einen schwierigen Start ins Wochenende, auf mittelharten Reifen lief es im ersten Teil des Rennens überraschend gut. Nach dem Wechsel auf die harten Walzen aber wurde es immer schwieriger, der Wagen fühlte sich mit der Zeit an, als würde ich auf Eis fahren. Ich musste höllisch aufpassen und begann sogar, mit den Linien zu spielen.»«Ich sah, wie Lando näher und näher kann und wusste – ich muss mir jetzt echt etwas einfallen lassen. Es hat gereicht, aber wirklich nur knapp. Als ich sah, wie er mir pro Runde eine halbe Sekunde mehr abnimmt, ging mir durch den Kopf: Vielleicht werde ich dieses Rennen verlieren.»

«In den letzten Runden hat es geholfen, dass wir auf den Geraden ein sehr schnelles Auto haben. Vielleicht hat mich das heute sogar gerettet.»



«Die Probleme im Training haben bestimmt dazu beigetragen, dass die Fahrzeugbalance auf harten Reifen nicht gut war. Das müssen wir uns im Detail ansehen.»



Auf dem mittelharten Reifen untersteuerte der Wagen stark, «daher rutschte ich in einigen Kurven geradeaus», so Max, «also kam der Punkt, an dem ich eine Warnung erhielt – noch einmal und es setzt eine Strafe. Also musste ich mir da eine gewisse Sicherheitsmarge lassen. Auch das hat meine Aufgabe zum Schluss des Rennens komplizierter gemacht.»



Was bedeutet das alles für Monaco? Max grinst: «Überhaupt nichts, weil dort ohnehin alles anders ist. Aber der heutige Rennverlauf zeigt, dass wir uns auf viel Gegenwehr einrichten müssen.»



«In Monaco wird alles darum gehen, vom ersten Training an einen guten Rhythmus zu finden. Monaco hat seine eigenen Gesetze.»





Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0