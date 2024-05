Carlos Sainz (Ferrari): «Das Tempo war nicht gut»

Carlos Sainz nahm den GP in Imola von Startplatz 4 in Angriff und kam als Fünfter ins Ziel. Entsprechend fiel die Bilanz des Spaniers aus, der mit dem siebten Saisonlauf nicht zufrieden war.

Carlos Sainz hatte sich im Heimspiel des Ferrari-Teams einen Podestplatz erhofft, und von Startplatz 4 nahm er das Rennen auch in unmittelbarer Nähe der Top-3 in Angriff. Nach 63 Runden kreuzte er die Ziellinie aber nur als Fünfter, das Podest belegten Sieger Max Verstappen, dessen erster Verfolger Lando Norris und Sainz’ Teamkollege Charles Leclerc.

Letzterer war von Startplatz 3 losgefahren und in Runde 25 zum Boxenstopp abgebogen. Sainz hielt zwei Umläufe später zum Reifenwechsel an und hatte das Nachsehen, wie er hinterher erklärte: «Es hat sich nicht gelohnt, länger draussen zu bleiben, denn Oscar Piastri kam früher an die Box und damit an mir vorbei.»

Und der Rennfahrer aus Madrid, der das Ferrari-Team nach der laufenden Saison verlassen muss, klagte: «Das Tempo war nicht gut, damit bin ich nicht glücklich.» Das war nicht die einzige Sorge, die ihn quälte: «Nach dem Qualifying haben wir etwas entdeckt, das nicht wie gewünscht funktionierte. Wir hatten auch Mühe mit der Zufuhr der elektrischen Energie.»

Ganz generell sei das Rennen nicht nach Wunsch verlaufen, hielt Sainz fest, betonte aber auch im gleichen Atemzug: «Aber ich bin mir sicher, dass wir das Blatt in Monaco wenden und einige Probleme, die uns aufhalten, aus der Welt schaffen können.»

Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0