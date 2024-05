Andrea Stella: «Lando Norris ist ein Reifen-Meister»

Obwohl Norris den Sieg nur knapp verpasste, war die Freude über den zweiten Platz in Imola gross

Fast hätte Lando Norris im Rennen von Imola erneut triumphiert, am Ende verpasste er den Sieg nur knapp. Von McLaren-Teamchef Andrea Stella erntete der Sieger des Miami-GP dennoch ein dickes Lob.

Am Ende musste sich Lando Norris geschlagen geben. Der Miami-GP-Sieger, der den zweiten Startplatz von seinem Teamkollegen Oscar Piastri geerbt hatte, weil dieser Strafversetzt wurde, kreuzte die Ziellinie nur 0,725 sec nach Sieger Max Verstappen. Der Brite hatte in den letzten zehn Runden den Rückstand auf den Polesetter aus dem Red Bull Racing Team in grossen Schritten verringert.

Doch Verstappen rettete den Sieg ins Ziel. Viele Beobachter waren sich einig: Hätte das Rennen noch ein, zwei Runden länger gedauert, wäre Norris der zweite GP-Sieg seiner Karriere geglückt. Doch so weit wollte Andrea Stella nicht gehen. Der McLaren-Teamchef relativierte: «63 Runden sind schon eine Menge, und man kann oft sagen, dass nur noch eine Runde gefehlt hätte.»

«Ausserdem reden wir von Max Verstappen. Auch wenn ich mir sicher bin, dass er etwas Mühe bekundete, schaffte er es, das Bestmögliche aus seinem Material zu holen. Ich gratuliere ihm und auch unseren beiden Piloten», fügte der Ingenieur aus Italien an.

Für Norris gab es viele nette Worte vom Teamchef, der gestand: «Die Reifen waren nicht so einfach zu handhaben, wie wir es erwartet hatten. Wir haben im ersten Stint zu viel Zeit verloren, weil die Hinterreifen stark abbauten und wir dachten schon, dass es diesmal mehr darum gehen würde, in den Rückspiegel statt nach vorne zu schauen. Aber neben dem Tempo des Autos war diesmal auch das Reifenmanagement entscheidend. Und Lando hat das perfekt hinbekommen, man kann sagen, dass er ein Reifen-Meister ist.»

Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0