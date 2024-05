Fernando Alonso: Imola-GP wurde zur Test-Session

Fernando Alonso erlebte in Imola ein enttäuschendes Wochenende

Nach einem enttäuschenden Samstag und Startplatz 19 ist Fernando Alonso aus der Boxengasse ins Rennen gestartet. Der Grand Prix wurde für den zweimaligen Weltmeister zu einer Test-Session statt eines Rennens.

Wenn das Rennen plötzlich zur Test-Session wird…

Rückblick auf einen enttäuschenden Samstag: Nach einem Crash im FP3 und einem schwierigen Q1 qualifizierte sich Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso in Imola auf Platz 19.

Da das Team wenig zu verlieren hatte, beschloss es, ihn aus dem Parc Fermé zu nehmen und sein Set-up zu ändern, so dass er aus der Boxengasse starten musste.

In der Erwartung, dass er von einer frühen Safety-Car-Phase profitieren würde, startete er mit dem eigentlich ungünstigen weichen Reifen. Der Plan ging nicht auf.

Alonso: «Um ehrlich zu sein, war unsere einzige Hoffnung ein Safety Car oder ein paar Safety Cars, rote Flaggen oder solche Dinge. Deshalb sind wir mit dem roten Reifen gestartet, für den Fall, dass etwas passiert. Wir hatten noch den gelben und den harten Reifen, die besten Rennreifen für diese Bedingungen. Aber wir sind von ganz hinten gestartet, das ganze Rennen über ist nichts passiert, also haben wir das Rennen nur als Test genutzt.»

Alonso kam als 19. ins Ziel. Letzter von denen, die das Rennen beendeten.

Alonso: «Es war ein bisschen langweilig, immer im Verkehr zu sein, verschiedene Strategien auszuprobieren, mehrere Boxenstopps zu machen und all diese Dinge, um Daten für das Team zu sammeln. Aber für den Fahrer selbst gibt es nicht viel, was man tun kann.»

Einen spannenden Moment gab es: Seine vordere linke Bremse fing Feuer, als er die Box verließ.

Der Spanier: «Ich war überzeugt, dass das Feuer aufhören würde, sobald ich das Tempo erhöhe, die Belüftung spielt auch eine Rolle. Aber Imola hat die längste Boxengasse, bis man den Pitlimiter freigibt. Es fühlte sich also lang an im Auto, aber ich denke, alles war in Ordnung.»

Alonso hielt sich mit einem Urteil über das Upgrade-Paket zurück, das das Team in Imola zum ersten Mal einsetzte: «Ich denke, wir haben im FP1 und im FP2 mit dem Auto von Lance viel mit verschiedenen Paketen experimentiert. FP3 war ein weiteres Experiment. Ein weiteres jetzt im Rennen, weil ich aus der Boxengasse gestartet bin. Ich denke, es ist noch zu früh, um Schlüsse zu ziehen.»

Es sei schwer zu beurteilen, ob die für Sonntag vorgenommenen Änderungen an der Abstimmung das Auto tatsächlich verbessert haben. Alonso: «Um ehrlich zu sein, habe ich das Auto im Vergleich zum Rest des Wochenendes ähnlich empfunden. Aber natürlich hat das Team alle Sensoren, alle Werkzeuge, um die Leistung des Autos besser zu analysieren, also müssen wir abwarten, was die Zahlen sagen und ob wir eine Richtung für die nächsten Rennen finden.»

Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0