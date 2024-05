George Russell: «Werde nicht wegen Platz 6 schmollen»

Elf Runden vor Renn-Ende holte Mercedes George Russell zum Reifenwechsel an die Box. Der Brite verlor so seine Position als seinen Teamkollegen Lewis Hamilton, holte aber immerhin den Punkt für die schnellste Rennrunde.

George Russell hat eine Position fürs Team geopfert. Schmollen will er deswegen aber nicht, sagt der Mercedes-Fahrer.

In Runde 52 des Imola-Grand-Prix fuhr Russell an die Box, holte sich Medium-Reifen ab, konnte so Jagd auf die schnellste Rennrunde machen. Dadurch verlor der Brite allerdings eine Position an seinen Landsmann und Teamkollegen Lewis Hamilton.

Ärgerlich für ihn, der die Position verlor, aber immerhin insgesamt einen Extra-Punkt für Mercedes holte. War das der Zweck hinter der Aktion?

Russell nach dem Rennen: «Ich bin nicht ganz sicher. Ich muss über den Grund mit dem Team sprechen, aber ich glaube, wir waren wegen des Reifens leicht besorgt. Am Ende des Tages hat es dem Team einen Extra-Punkt beschert. Ich habe natürlich eine Position an Lewis verloren, aber Platz 6 zu verlieren ist nichts, worüber ich heute Abend schmollen werde.»

Russell: «Es war ein etwas einsames Rennen für uns. Wir sind aktuell im Niemandsland zwischen Ferrari und McLaren und vor dem Mittelfeld.»

So einsam wie Russell fand Lewis Hamilton das Rennen nicht. Der siebenmalige Weltmeister: «Ich hatte George am Anfang vor mir. Ich konnte Leute sehen und ich habe die Verfolgung aufnehmen können, also hatte ich nicht das Gefühl, allein zu sein.»

Teamchef Toto Wolff hatte gesagt: «Lewis hätte ihn wahrscheinlich sowieso geschnappt. Wir kämpften um die Positionen 6 und 7 und wollten den Red Bull Racing-Renner hinter uns halten. Deshalb wurde aus Sicherheitsgründen so entschieden.»

Sky-UK-Mann Ted Kravitz hatte vor den Eltern von George Russell gescherzt: «Wenn ich Mercedes wäre, würde ich George irgendeine Art Bonus geben, ein Dankeschön dafür, den großartigen Platz 6 zu opfern und die schnellste Runde fürs Team zu holen.» Und: «Wenn ich George wäre, würde ich eine Extraportion Rum oder gratis Erdbeermilchshakes auf Lebenszeit verlangen.»

Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0