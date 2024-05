Damon Hill zu Max Verstappen: «Er ist einfach besser»

​Nach dem spannenden Finale im Imola-GP mit Max Verstappen gegen Lando Norris drängt sich die Frage auf: Hätte RBR dieses Rennen auch ohne den bärenstarken Niederländer am Lenkrad gewonnen?

Der Blick ins Ergebnis des Imola-GP 2024 zeigt: 59. GP-Triumph von Max Verstappen, der dritte im Autodromo Enzo e Dino Ferrari nach 2021 und 2022, der fünfte Sieg im siebten Saisonrennen, WM-Führung ausgebaut, auf 48 Punkte vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc.

Aber der 26-jährige Niederländer musste sein ganzes Können zeigen, um den aufrückenden Lando Norris (McLaren) in Schach zu halten. Der Eindruck drängt sich auf: Mit einem anderen Piloten am Lenkrad wäre dieser Sieg nicht möglich gewesen.

Dieser Ansicht ist auch Formel-1-Champion Damon Hill (63), der im Rahmen seiner Arbeit für die britische Sky lobt: «Für einmal hatte Red Bull Racing kein dominantes Auto, und es war der Mann am Lenkrad, der den Unterschied ausgemacht hat.»

Hill, 22-facher GP-Sieger und Weltmeister 1996, vertieft: «Solche Siege geben einem Rennfahrer mehr Befriedigung als eine einsame Fahrt an der Spitze. Max weiss genau – er hat RBR die Pole gesichert, er hat RBR diesen Sieg gesichert.»



«Letztlich haben wir gesehen: Max ist einfach ein Stückchen besser als der Rest, nicht wahr? Er musste wirklich all sein Talent in die Waagschale legen, um diesen Sieg zu holen.»



Der Engländer weiter: «Ich habe mich auch sehr über die feine Leistung von Lando Norris gefreut. So langsam kristallisiert sich da eine schöne, gesunde, sportliche Rivalität heraus zwischen Verstappen und Norris.»



Fortsetzung in Monaco.





Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0