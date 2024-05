Vasseur: Das ist der Erfolgsfaktor im Spitzenkampf

Das Rennwochenende in Imola hat gezeigt: Red Bull Racing, McLaren und Ferrari liefern sich einen engen Spitzenkampf. Umso wichtiger ist die Weiterentwicklung, wie auch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur betont.

Das Imola-Wochenende nahm Ferrari mit einem Upgrade in Angriff, das die Hoffnungen der Tifosi auf einen Sieg auf italienischem Boden weckte. Doch am Ende hatte Max Verstappen die Nase vorn – und zwar im Qualifying und im Rennen. Im Abschlusstraining profitierte der WM-Leader vom Windschatten von Nico Hülkenberg.

Ansonsten wäre der Unterschied zwischen Red Bull Racing, McLaren und Ferrari noch geringer ausgefallen. Und im Rennen rettete sich der Niederländer in Führung liegend über die Ziellinie, knapp sieben Zehntel später sah auch Norris die Zielflagge. Die engen Abstände nähren die Hoffnungen auf einen spannenden Spitzenkampf.

Und sie sorgen dafür, dass die Teams die Weiterentwicklung der Fahrzeuge beschleunigen, wie Ferrari-Teamchef Fred Vasseur im Fahrerlager von Imola betonte: «Wenn jemand ein Upgrade früher auf die Strecke bringt und an der Spitze trennt nur eine Zehntelsekunde drei Teams, dann kann das eine Verbesserung von Platz 5 auf Position 1 bedeuten.»

«Wir müssen also Gas geben bei der Weiterentwicklung, das wird entscheidend sein. Allerdings dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass wir nun die letzten Hundertstelsekunden suchen, es ist nicht mehr so, dass man mit einem Upgrade fünf Zehntel findet. Du musst dir also sicher sein, dass das, was du ans Auto bringst, auch funktioniert. Das ist ein entscheidender Erfolgsfaktor in den nächsten Rennen», ist sich der Franzose sicher.

Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0