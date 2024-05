Nico Hülkenberg über Monaco: «Auf Messers Schneide»

Der Monaco-GP ist für viele Formel-1-Stars ein Heimrennen. Auch Nico Hülkenberg ist seit Jahren im Fürstentum zuhause. Der Deutsche weiss genau, worauf es in den Häuserschluchten von Monte Carlo ankommt.

Zum elften Mal wird Nico Hülkenberg beim prestigeträchtigen Formel-1-GP in Monte Carlo mitkämpfen, entsprechend gut weiss der Haas-Routinier, der seit 2015 im Fürstentum zuhause ist, welche Faktoren für den Erfolg in Monaco entscheidend sind.

Der 36-jährige Deutsche sagt: «Hier liegt der Fokus immer ein bisschen stärker auf dem Qualifying. Aber es ist jedes Wochenende dasselbe. Man muss von Anfang an versuchen, ein gutes Gefühl für das Auto zu bekommen, und die Schwierigkeit beim Qualifying in Monaco ist, dass man die Runde wirklich meistern und alle drei Sektoren zusammenbringen muss.»

«Es ist ein Ritt auf Messers Schneide und jedes Jahr eine Herausforderung. Die Piste in Monte Carlo eine meiner Lieblingsstrecken und ich freue mich auf die diesjährige Herausforderung», erklärt der aktuelle WM-Dreizehnte.

Teamchef Ayao Komatsu pflichtet ihm bei: «Das Qualifying ist in Monaco das Wichtigste, der Fahrer braucht Vertrauen und deshalb ist die Zeit, die er auf der Strecke verbringt, entscheidend. Man darf also nicht zu viel Zeit damit verbringen, an der Fahrzeugabstimmung zu schrauben, was heisst, dass man bereits am Freitagmorgen ein Auto haben muss, das passt. Dann muss man die Piloten so viele Runden wie nur möglich drehen lassen, denn damit kann man mehr Zeit gewinnen als bei der Optimierung des Set-ups.»

Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0