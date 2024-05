Andretti Global holt Pat Symonds als Technik-Berater!

​Guter Fang für den geplanten Formel-1-Rennstall des früheren GP-Piloten Michael Andretti: Der Amerikaner sichert sich die Dienste des erfahrenen Technikers Pat Symonds (70), der die FIA verlassen hat.

Als Formel-1-Sportchef Ross Brawn klar wurde, dass die Königsklasse ab 2022 komplett neue Rennwagen braucht, da wusste er, an wen er sich wenden konnte: an Pat Symonds. Der heute 70-jährige Ingenieur, früher Wegbegleiter von Michael Schumacher bei Benetton und von Fernando Alonso bei Renault, hat zusammen mit anderen klugen Köpfen diese aufregende, neue Rennwagengeneration ausgetüftelt.

2026 erhalten wir eine neue Rennwagengeneration, seit längerem hat Symonds für den Autosport-Weltverband am neuen Reglement gearbeitet. Er kennt jeden Buchstaben des neuen Reglements, das im Juni 2024 der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Und nun dies: Ausgerechnet diesen erfahrenen, blitzgescheiten Mann hat sich der frühere IndyCar-Star und heutige Rennstallbesitzer Michael Andretti geangelt!

Andretti Global hat am 21. Mai bestätigt, dass der britische Motorsportexperte Pat Symonds dem Andretti Cadillac Team beitreten wird, um in die Formel-1-Weltmeisterschaft einzusteigen. Symonds, der zuletzt als Chief Technical Officer für die Formel 1 tätig war, wird nach Beendigung seines Zwangsurlaubs offiziell zum Team im neuen Rennwagenwerk von Silverstone stossen.



«Wir freuen uns sehr, Pat in der Andretti-Familie willkommen zu heissen», sagt Michael Andretti, Chef von Andretti Global. «Pats tiefgreifendes Verständnis von Aerodynamik, Fahrzeugdynamik und Formel-1-Aggregaten wird uns beim Aufbau eines konkurrenzfähigen Teams helfen. Ich glaube, dass sein Fachwissen entscheidend zur Geschichte der Formel 1 beigetragen hat, und sein Vertrauens, sich uns anzuschliessen, spricht Bände. Ich freue mich sehr über diesen nächsten Schritt.»



Symonds ist in der Welt des Motorsports eine bekannte Persönlichkeit, die für ihre außergewöhnliche technische Kompetenz geschätzt wird. In seiner jahrzehntelangen Karriere hat Symonds umfangreiche Erfahrungen in der Formel 1 gesammelt und mit einigen der berühmtesten Teams und Fahrer des Sports zusammengearbeitet. Seine Partnerschaften mit Michael Schumacher und Fernando Alonso brachten 32 Rennsiege, vier Fahrerweltmeisterschaften und drei Konstrukteursweltmeisterschaften hervor.



Nick Chester, Technischer Direktor von Andretti Cadillac: «Ich hatte in der Vergangenheit das Vergnügen, mit Pat zusammenzuarbeiten, und er verfügt über ein wahres Füllhorn von Kenntnissen, auf die wir zurückgreifen können. Pat wird in seiner Rolle als technischer Berater Fachwissen in allen Bereichen und im Teambetrieb einbringen, das uns bei der Entwicklung des Teams helfen wird.