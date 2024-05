Max Verstappen: Tifosi reagieren auf Stinkefinger

Max Verstappen hat in Imola mindestens zwei Tifosi-Herzen gewonnen

Red Bull Racing-Star Max Verstappen reagierte nach dem Imola-Qualifying mit einem Stinkefinger auf unhöfliche Ferrari-Fans. Diese haben nun überraschend auf die eindeutige Geste des Champions reagiert.

Wer in Imola Ferrari schlägt, muss mit Kritik rechnen. Denn die Tifosi stehen mit einer Leidenschaft hinter den Piloten des ältesten GP-Rennstalls der Welt, die ihresgleichen sucht. Doch Champion Max Verstappen wollte sich nicht alles gefallen lassen. Als er nach einem Qualifying-Run an die Box zurückkehrte, machte ein Ferrari-Fan seinem Ärger mit einer eindeutigen Geste Luft.

Verstappen reagierte mit dem Stinkefinger und erklärte hinterher: «Ein Fan hat, nun, sagen wir mal, seine Reaktion war mir gegenüber nicht sehr freundlich. Also habe ich ihm kurzerhand den Finger gezeigt. Und was ist passiert? Als ich nach dem folgenden Einsatz erneut zur Box zurückrollte, hat er applaudiert! Also hat er etwas gelernt.»

Und der WM-Leader betonte: «Es ist einfach, nicht nett zu den Fahrern zu sein, aber wir können auch nicht nett sein.» Der betroffene Fan Walrico und sein Freund Gino haben nun mit einer Video-Botschaft auf die Geste des dreifachen Weltmeisters reagiert.

Darin erklärte Walrico: «Wir wollen uns dafür entschuldigen, dass wir Idioten waren. Ich habe dir die Daumen nach unten gezeigt. Und wir wollen sagen, dass es uns wirklich leid tut.»

«Es ist unser Fehler, nicht deiner, dass du uns den Stinkefinger gezeigt hast. Und wir sind sehr stolz darauf, diesen Mittelfinger von dir gezeigt bekommen zu haben», fügte Gino lachend an.

«Wir wollen dir danken, Max, nach dieser Reaktion bist du eine Legende für uns und wir lieben dich dafür», ergänzte Walrico, worauf Gino den Red Bull Racing-Star noch bat, Ferrari eine Siegchance zu lassen.

Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0