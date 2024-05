Zeitplan Monaco-GP: Gefahr – Qualifying im Regen?

​Die Formel 1 ist von Imola direkt weitergezogen nach Monte Carlo. Die Fans dürfen sich auf ein Spektakel gefasst machen, denn die Meteorologen sprechen für die Quali von Regen und Gewittern!

Das Fürstentum Monaco begrüsste die Formel 1 mit vielem, was das Wetter zu bieten hat: Grau und nass am Montag, Sonnenschein am Dienstag und Mittwoch.

Ganz elementar für ein gutes Ergebnis im Traditions-GP: die Platzierung im Abschlusstraining. Und genau für den Samstag, 25. Mai, sagen die lokalen Meteorologen: Niederschläge vielleicht schon am Morgen, zunehmende Wahrscheinlichkeit für Regen und Gewitter am Nachmittag.

Wechselhaftes Wetter hier unten am Mittelmeer ist fester Bestandteil des Mythos Monaco-GP: Wir haben es schon erlebt, dass in Nizza die Sonne schien, in Monte Carlo aber schüttete es. Oder umgekehrt. Wir haben erlebt, wie Regen in kürzester Zeit aufzieht. Oder sich verzogen hat.

So oder so dürfen sich die Fans vor Ort oder zuhause online oder vor dem Fernseher auf ein Motorsport-Feuerwerk freuen – mit Trainings zu den Rahmenrennen schon am Donnerstag.





Zeitplan Grosser Preis von Monaco

Donnerstag, 23. Mai

10.45–11.00: Pisteninspektion

11.00–12.00: Safety Car und Medical Car-Test

12.55–13.05: Pisteninspektion

13.10–13.55: Training Formel 3

14.15–14.35: Das Rote Kreuz besucht den Fürsten

15.00–15.45: Training Formel 2

16.15–16.20: ACM Medical Car-Test

16.30–17.15: Training Porsche Supercup

17.30–17.50: Aston Martin-Parade

18.00–19.00: ACM Pitlane Walk

19.30: Strecke offen für Verkehr



Freitag, 24. Mai

09.50–10.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.05–10.20: Test für medizinischen Eingriff

10.30–11.00: ACM Fast Laps

11.05–11.20: Qualifying Formel 3, Gruppe A

11.30–11.45: Qualifying Formel 3, Gruppe B

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–12.30: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.10–15.25: Qualifying Formel 2, Gruppe A

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.35–15.40: Qualifying Formel 2, Gruppe B

16.00–16.30: Paddock Club Track Tour

16.00–16.40: Paddock Club Pit Lane Walk

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.45–19.15: Training Porsche Supercup

21.00: Strecke offen für Verkehr



Samstag, 25. Mai

08.55–09.10: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.25–10.00: ACM Fast Laps

09.40–10.10: Formel 1 Boxenstopptraining

10.45–11.30: Sprintrennen Formel 3 (23 Runden oder 40 Minuten)

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (30 Runden oder 45 Minuten)

15.35–15.45: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.15–17.45: ACM Fast Laps

17.15–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20: ACM Gäste Tour

17.50–18.50: Paddock Club Track Tour

20.30: Strecke offen für Verkehr



Sonntag, 26. Mai

07.10–07.25: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.00–08.50: Sprintrennen Formel 3 (27 Runden oder 45 Minuten)

09.40–10.45: Hauptrennen Formel 2 (42 Runden oder 60 Minuten)

11.05–11.25: ACM Fast Laps

12.00–12.35: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 Minuten)

12.50–13.20: ACM Gäste Tour

12.50–13.30: Paddock Club Track Tour

12.50–13.30: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.50–14.00: Ehrenrunde des Fürsten-Ehepaars

14.05–14.15: Pisteninspektion

14.46–14.48 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Monaco (78 Runden oder 120 Minuten)

20.30: Strecke offen für Verkehr