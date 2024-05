Mercedes: Ermutigender Schritt nach vorne 22.05.2024 - 17:02 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiss: «Es gibt noch viel zu tun»

Mercedes hatte beim Formel-1-GP in Imola ein Update dabei, das sich bewährte. Entsprechend zuversichtlich blickt Teamchef Toto Wolff in die Zukunft. Er weiss aber auch: Das nächste Rennen in Monaco ist ein Spezialfall.