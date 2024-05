7 Rennen, 0 Punkte für Albon/Williams: Keine Panik

​Nach sieben Rennen steht der traditionsreiche Williams-Rennstall ohne Punkte da. Der Thai-Brite Alex Albon sagt: «Nicht alles ist Finsternis und Untergang.» In Imola war ein Rad lose am Auto – Strafe.

Kurz vor Schluss des Grand Prix der Emilia-Romagna nahm Williams Alex Albon aus dem Rennen: Es gab keine Aussicht mehr auf WM-Punkte, nach dem Patzer der Briten beim Boxenstopp (Rad nicht richtig festgemacht) und einer 10 Sekunden-Stop and go-Strafe.

Damit setzt sich die schwarze Serie des drittältesten Formel-1-Teams for: sieben Rennen 2024, null Punkte für Albon und den US-Amerikaner Logan Sargeant.

Albon sagt vor dem Monaco-GP: «Wir müssen nach vorne blicken, nicht alles ist Finsternis und Untergang. Haas und Alpine sind in Reichweite, gegen die Racing Bulls wird es etwas schwieriger. Vor einem Jahr waren wir in einer vergleichbaren Position, da hatten wir zu diesem Zeitpunkt einen Zähler. Dann aber konnten wir dank Verbesserungen am Wagen gewaltig zulegen.»

Williams wurde am Ende WM-Siebter, mit immerhin 28 Punkten.

Albon weiter: «Im ersten Teil der Saison haben wir uns darauf konzentriert, den Wagen Schritt um Schritt leichter zu machen. Zur gleichen Zeit konnten die Gegner Verbesserungen ans Auto bringen. In Imola waren wir ein wenig flotter unterwegs, die Arbeit geht voran.»



«Nach dem Missgeschick mit dem Rad und der Strafe haben wir den Rest des Grand Prix als grossen Test ausgelegt. Hauptaugenmerk dabei ist der Wagen auf der Bremse, der noch immer nicht nach meinem Geschmack liegt.»



Was die Chancen für Monaco angeht, so ist der Londoner eher skeptisch: «In den letzten Jahren waren wir in Monte Carlo nicht so gut unterwegs. Aber vielleicht werden ich ja überrascht. Auf dem Papier sollte Montreal besser zu unserem Auto passen.»





Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0