Lewis Hamilton in Monaco: Hoffen auf bessere Zeiten

​Mercedes-Star Lewis Hamilton hat den Grand Prix von Monaco drei Mal gewinnen können, aber seit mehr als einem halben Jahr keine Top-Fünf-Platzierung eingefahren. Der Rekord-Champion glaubt an die Wende.

Ausgerechnet nach Monaco kommt Mercedes-Star Lewis Hamilton mit einer erschreckenden Bilanz: sieben Abschlusstrainings 2024, sechs Niederlagen gegen George Russell.

Und in den Rennen sieht es kaum besser aus: über einen sechsten Platz ist Hamilton nicht hinausgekommen, wie zuletzt in Miami und in Imola. Die letzte Top-Fünf-Platzierung geht zurück auf Ende Oktober 2023 in Mexiko.

Niemand wäre so respektlos und dumm zu behaupten, Lewis Hamilton habe vergessen, wie er Rennwagen fahren muss. Aber Hand aufs Herz: Freunde sind die Mercedes-Modelle der Flügelwagen-Generation und der erfolgreichste aller F1-Piloten bislang nicht geworden. Über weite Strecken ist der junge George Russell mit jenen Autos besser zurande gekommen, die Teamchef Toto Wolff freimütig als Diven bezeichnet hat.

Kommt ausgerechnet in Monaco die Wende, wo Hamilton 2008 mit McLaren sowie 2016 und 2019 mit Mercedes triumphieren konnte? Was können die zahlreichen Fans des künftigen Ferrari-Piloten erwarten?



Der 39-jährige Engländer, seit Saudi-Arabien 2021 ohne Sieg, sagt im Fahrerlager des Circuit de Monaco: «Wir packen alles ans Auto, was wir an Abtrieb finden können und haben hier auch einen neuen Frontflügel. Es ist kein Geheimnis, dass ich kein Fan der Autos von 2022 und 2023 gewesen bin. Aber mit diesem Wagen spüre ich Fortschritt. Und es sollte deutlich besser laufen als vor einem Jahr.»



«Die Simulation erlaubt dir so viele Möglichkeiten, vorab festzulegen, was auf einer bestimmten Rennstrecke die beste Abstimmung ist – Bodenfreiheit, Abtrieb, Balance, Gewichtsverteilung, Radsturz und so fort. Aber dann kann es vorkommen, dass du zur Bahn kommst und merkst, es ist alles ein wenig anders. Das Handling dieses Autos ist berechenbarer als bei den Modellen zuvor, also hoffe ich auf ein besseres Wochenende.»



«Wir haben es noch nicht geschafft, den Wagen konstant ins beste Arbeitsfenster zu bringen. Daran müssen wir arbeiten. Die Platzierungen in der Quali machen mir keine Sorgen. Meine Leistungen in den Rennen sind 2024 anständig, und ich weiss, dass wir das besser können. Aber die Saison ist lang genug, um das auf die Reihe zu bekommen.»





Das Goldene Buch des Monaco-GP

2023 Max Verstappen – Red Bull Racing *

2022 Sergio Pérez – Red Bull Racing

2021 Max Verstappen – Red Bull Racing

2020 Rennen abgesagt

2019 Lewis Hamilton – Mercedes *

2018 Daniel Ricciardo – Red Bull Racing *

2017 Sebastian Vettel – Ferrari

2016 Lewis Hamilton – Mercedes

2015 Nico Rosberg – Mercedes

2014 Nico Rosberg – Mercedes *

2013 Nico Rosberg – Mercedes *

2012 Mark Webber – Red Bull Racing-Renault *

2011 Sebastian Vettel – Red Bull Racing-Renault *

2010 Mark Webber – Red Bull Racing-Renault *

2009 Jenson Button – BrawnGP-Mercedes *

2008 Lewis Hamilton – McLaren-Mercedes

2007 Fernando Alonso – McLaren-Mercedes *

2006 Fernando Alonso – Renault *

2005 Kimi Räikkönen – McLaren-Mercedes *

2004 Jarno Trulli – Renault *

2003 Juan Pablo Montoya – Williams-BMW

2002 David Coulthard – McLaren-Mercedes

2001 Michael Schumacher – Ferrari

2000 David Coulthard – McLaren-Mercedes

1999 Michael Schumacher – Ferrari

1998 Mika Häkkinen – McLaren-Mercedes *

1997 Michael Schumacher – Ferrari

1996 Olivier Panis – Ligier-Mugen-Honda

1995 Michael Schumacher – Benetton-Renault

1994 Michael Schumacher – Benetton-Ford *

1993 Ayrton Senna – McLaren-Ford

1992 Ayrton Senna – McLaren-Honda

1991 Ayrton Senna – McLaren-Honda *

1990 Ayrton Senna – McLaren-Honda *

1989 Ayrton Senna – McLaren-Honda *

1988 Alain Prost – McLaren-Honda

1987 Ayrton Senna – Lotus-Honda

1986 Alain Prost – McLaren-TAG Porsche *

1985 Alain Prost – McLaren-TAG Porsche

1984 Alain Prost – McLaren-TAG Porsche *

1983 Keke Rosberg – Williams-Ford

1982 Ricardo Patrese – Brabham-Ford

1981 Gilles Villeneuve – Ferrari

1980 Carlos Reutemann – Williams-Ford

1979 Jody Scheckter – Ferrari *

1978 Patrick Depailler – Tyrrell-Ford

1977 Jody Scheckter – Wolf-Ford

1976 Niki Lauda – Ferrari *

1975 Niki Lauda – Ferrari *

1974 Ronnie Peterson – Lotus-Ford

1973 Jackie Stewart – Tyrrell-Ford *

1972 Jean-Pierre Beltoise – BRM

1971 Jackie Stewart – Tyrrell-Ford *

1970 Jochen Rindt – Lotus-Ford

1969 Graham Hill – Lotus-Ford

1968 Graham Hill – Lotus-Ford *

1967 Denny Hulme – Brabham-Repco

1966 Jackie Stewart – BRM

1965 Graham Hill – BRM *

1964 Graham Hill – BRM

1963 Graham Hill – BRM

1962 Bruce McLaren – Cooper-Climax

1961 Stirling Moss – Lotus-Climax *

1960 Stirling Moss – Lotus-Climax *

1959 Jack Brabham – Cooper-Climax

1958 Maurice Trintignant – Cooper-Climax

1957 Juan Manuel Fangio – Maserati *

1956 Stirling Moss – Maserati

1955 Maurice Trintignant – Ferrari

1950 Juan Manuel Fangio – Alfa Romeo *

* Sieg von der Pole-Position