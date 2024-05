Österreich-GP: Direkt ins Herz der Formel 1

Einmal mehr wird die Formel 1 dem Spielberg das größte Sport-Event Österreichs bescheren. Der Pit Lane Walk gibt am Donnerstag vor dem GP-Wochenende das Startsignal für das «Motorsport- Festival» am Red Bull Ring.

Einblicke mitten ins Herz der Formel 1 gönnen sich Fans am Spielberg seit vielen Jahren traditionell am Donnerstag vor dem Rennwochenende beim Pit Lane Walk. Alle F1-Wochenendticketbesitzer sichern sich in Kombination mit diesem Zusatzticket – gültig für 27. Juni – seltene Einblicke in die Boxengasse.

Sie verfolgen die Arbeit der Teams und können Erinnerungsfotos von den aktuellen Boliden der Königsklasse aus nächster Nähe machen. Die limitierten Pit Lane Walk-Tickets gibt‘s ab sofort im Netz für 30 Euro pro Person.

Für eines von nur sechs Sprint-Events der Saison hat die Formel 1 auch 2024 den Red Bull Ring auserkoren. Fans dürfen sich gleich auf zwei große Highlights freuen. Anstelle des zweiten freien Trainings findet das Sprint-Qualifying am Freitag statt.

Der Sprint über 100 Kilometer und das GP-Qualifying gehen am Samstag über die Bühne. Wer kein Wochenendticket ergattert hat, sichert sich mit einem Tagesticket für Freitag und Samstag die Gelegenheit, erstklassige Formel-1-Action live zu erleben.

Entspannte Anreise zum Spielberg

Neben dem bewährten Verkehrskonzept für Autos stehen für eine entspannte Anreise zur Formel 1 öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung. Als Alternative sind unter anderem überregionale Bustransfers eingerichtet. Am Rennwochenende (28. bis 30. Juni) können Fans an über 120 Haltepunkten in mehreren Bundesländern zusteigen. Am GP-Sonntag sind zusätzliche Express-Shuttles im Einsatz. Infos zur Buchung und die «F1-Haltestellen 2024» sind auf der Website des Red Bull Rings zu finden.

Unverzichtbare Säulen für eine gute Anreiseverteilung zum Red Bull Ring unter dem Motto «Bus, Bahn, Bike» sind zudem die Initiative «Nimm’s Radl» sowie Zugverbindungen aus ganz Österreich. Zwischen dem Bahnhof Knittelfeld und dem Red Bull Ring fahren kostenlose Shuttlebusse hin und retour. Neu ist ein Motorrad-Parkplatz mit Garderoben in unmittelbarer Nähe zur Rennstrecke.

Alle Infos zur Anreise sowie Tagestickets für den «Formula 1 Qatar Airways Großer Preis von Österreich 2024» gibt es im Netz und in der Red Bull Ring App.