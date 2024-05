Red Bull Racing: Viele neue Teile für Max Verstappen!

​Der Engländer Paul Monaghan, leitender Ingenieur bei Red Bull Racing, verspricht: Max Verstappen und Sergio Pérez erhalten im Laufe der kommenden Wochen jede Menge neuer Rennwagenteile.

Red Bull Racing steht unter Druck: Lando Norris hat den Grand Prix von Miami gewonnen und Max Verstappen in Imola an den Rang einer Niederlage gebracht. Die jüngsten Evo-Teile am McLaren haben sich bewährt, und auch Ferrari hat zugelegt.

Paul Monaghan arbeitet als leitender Ingenieur bei Red Bull Racing. Der 56-jährige Engländer sagt in Monaco: «Es ist nicht so, dass wir hinterherhinken und nun zu Experimenten gezwungen sind. Wir haben ein konkurrenzfähiges Auto, das wir gut verstehen. Wir vertrauen unserem Entwicklungsprozess. Und wir haben jede Menge neuer Teile in petto.»

«Die Vorlaufzeiten von neuen Rennwagenteilen sind teils recht lang, es ist also nicht so, dass wir nun auf die Herausforderung von McLaren in Miami und Imola reagieren. Was ans Auto von Max und Sergio kommt, das ist schon seit längerem aufgegleist.»

«Wir haben vor dem Hintergrund eines starken Saisonbeginns auch nicht die Zügel schleifen lassen. Das Evo-Programm steht, und wenn die Zeit bereit sind, kommen die Teile ans Auto.»

«Wir haben wie die anderen neun Rennställe für Monaco Teile mitgebracht, die den Wagen auf vollen Abtrieb trimmen. So wie ein neuer Heckflügel. Und diese Teile werden uns auch auf dem Hungaroring und in Singapur helfen.»



Gemäss Monaghan verteilen sich die Stärken der verschiedenen Rennwagen. «Nicht alle Autos sind gleich gut in langsamen, mittelschnellen und schnellen Kurven. Das ist ein wenig verteilt, und das variiert auch von Strecke zu Strecke. Jeder Rennbahn stellt einen vor neue Herausforderungen, und zur optimalen Rundenzeit kommen die besten Teams auf verschiedenen Lösungswegen. Du musst für dein Auto den besten Weg finden.»



«In Imola etwa ist McLaren mit einer ganz anderen Flügeleinstellung gefahren als Ferrari oder Mercedes. Du versuchst immer abzuwägen: Mehr Heckflügel bedeutet, in den langsamen Kurven schneller zu sein, aber du schenkst etwas her auf den Geraden. Du musst den richtigen Kompromiss für dein Auto finden.»





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,278 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,466

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,753

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,813

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,953

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,962

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,062

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,099

09. Alex Albon (T), Williams, 1:12,257

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,260

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,349

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,366

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,473

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,554

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,569

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,577

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,750

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,790

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,057

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,773





1. Training, Monaco

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,169

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,198

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,295

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,396

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,397

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,775

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,789

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,875

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,901

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,954

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,987

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,229

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,248

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,390

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,425

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,576

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,150

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,159

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,570

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,356