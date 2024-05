Max Verstappen 4. in Monaco: «Das wäre ein Wunder»

​Der dreifache Formel-1-Champion Max Verstappen hat in Monaco Schwierigkeiten: Die Abstimmung seine Red Bull Racing-Rennwagens passt nicht. Ferrari ist derzeit klar schneller.

Wie gut ist das Handling des Red Bull Racing RB20 am ersten Trainingstag in Monaco? Eine Wortmeldung von Max Verstappen am Funk sagt Einiges dazu aus. Max Verstappen am Funk: «Ich springe wie ein Känguru, ich bekomme hier Kopfweh, das ist doch verrückt.»

Nein, es läuft nicht rund für den Champion. Nach einem ganz üblen ersten Trainingstag in Imola, als die Abstimmung hinten und vorne nicht stimmte, rollt es auch in den Strassen von Monte Carlo nicht rund für RBR. Verstappen nur Vierter hinter Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) und Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Pérez Achter.

Verstappen streifte mehrfach die Mauer, am härtesten in der Bergab-Passage von Loews zu Portier, zwischendurch wurde er von Kollegen genervt, die glaubten, sie seien alleine auf der Rennstrecke. Oder die von ihren Teams nicht gewarnt werden, dass schnellere Piloten geschossen kommen.



Der Wagen von Verstappen und Pérez scheint zu hart abgestimmt zu sein, verdaut Bodenunebenheiten und Randsteine schlecht, besonders gemessen am Ferrari und McLaren.



Der 59-fache GP-Sieger Verstappen sagt zu seinem ersten Trainingstag von Monaco: «Der Wagen hüpft viel zu stark. Ich wusste, dass es nicht einfach werden würde, aber Ferrari ist erheblich schneller. Es wäre ein Wunder, wenn wir das am Samstag besser hinkriegen als Ferrari.»



«Monaco hat seine eigenen Gesetze, auch in Sachen Abstimmung. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass sich am Samstag viel ändern wird.»



Formel-1-Weltmeister Jenson Button: «Ich bin schwer beeindruckt von Charles Leclerc im Ferrari. Max Verstappen hingegen hat viel Arbeit vor sich.»



Die grosse Frage der Verstappen-Fans: Findet RBR wie in Italien einen Weg, das mässige Fahrverhalten des Autos so zu verbessern, dass der Niederländer am Samstag vor dem Grand Prix seine neunte Formel-1-Pole in Folge einfährt?



Vor dem Hintergrund der ersten beiden Trainings würden an diesem Freitagabend nur Risikofreudige auf die Nummer 1 setzen.





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,278 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,466

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,753

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,813

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,953

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,962

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,062

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,099

09. Alex Albon (T), Williams, 1:12,257

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,260

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,349

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,366

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,473

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,554

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,569

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,577

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,750

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,790

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,057

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,773





1. Training, Monaco

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,169

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,198

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,295

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,396

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,397

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,775

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,789

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,875

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,901

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,954

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,987

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,229

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,248

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,390

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,425

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,576

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,150

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,159

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,570

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,356