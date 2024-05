Lewis Hamilton in Monte Carlo: «Wir sehen stark aus»

Lewis Hamilton war im 1. freien Training in Monaco der Schnellste, den Tag schloss er als Zweitschnellster hinter Charles Leclerc ab. Er freute sich über die gute Leistung, sagte aber auch, wo Mercedes nachlegen muss.

In Monaco konnte Lewis Hamilton bisher drei Mal triumphieren: 2008 gewann er im McLaren von Startplatz 3 aus, 2016 und 2019 wiederholte er die Glanztat jeweils im Mercedes. Auch in diesem Jahr macht der siebenfache Weltmeister eine gute Figur. Der Auftakt verlief nach Wunsch, im ersten Training durfte er sogar die Bestzeit bejubeln, am Ende des Tages war er der Zweitschnellste hinter Lokalmatador Charles Leclerc.

Damit war der Brite zufrieden. Er erklärte: «Das war definitiv ein guter Tag. Der Beste, den wir auf der Strecke hatten. Das Auto war gut, ich hatte meinen Spass am Steuer. Die Strecke ist unglaublich. Der Grip ist ziemlich gut. Wir müssen bei der Fahrzeugbalance zwar noch nachlegen, aber wir sehen stark aus.»

«Es war überraschend, wie viel Grip ich fand und wie das Auto reagierte. Das war ein grösseres Vergnügen als an den letzten Monaco-Wochenenden, speziell in den letzten beiden Jahren. Ich weiss nicht, ob wir in der zweiten Session einen Schritt nach vorne gemacht haben», ergänzte der 103-fache GP-Sieger.

«Am Longrun müssen wir über Nacht noch arbeiten, damit wir sicher sind, dass wir es ins Ziel schaffen. Wir müssen mit Blick auf den Sonntag sowohl das Renntempo als auch das Reifenmanagement verbessern», verriet der 39-Jährige.

2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,278 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,466

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,753

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,813

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,953

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,962

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,062

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,099

09. Alex Albon (T), Williams, 1:12,257

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,260

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,349

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,366

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,473

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,554

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,569

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,577

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,750

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,790

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,057

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,773





1. Training, Monaco

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,169

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,198

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,295

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,396

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,397

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,775

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,789

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,875

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,901

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,954

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,987

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,229

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,248

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,390

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,425

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,576

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,150

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,159

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,570

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,356