Max Verstappen: «Konnte die Randsteine nicht reiten»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen musste sich im Qualifying zum Monaco-GP mit dem sechsten Platz begnügen, nachdem der WM-Leader in der entscheidenden Runde den Leitplanken zu nahe gekommen war.

Dass Max Verstappen in den engen Strassen des Fürstentums kein leichtes Spiel haben würde, zeichnete sich bereits in den freien Trainings ab. Die Bestzeiten gingen an Lewis Hamilton und Charles Leclerc, Letzterer sicherte sich zum dritten Mal in seiner GP-Karriere die Pole zum Heimspiel. Verstappen durfte sich nach dem zweiten Platz im Q2 zumindest Hoffnungen auf einen Startplatz in der ersten Reihe machen.

Doch auf seiner letzten schnellen Runde leistete sich der dreifache Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team einen kostspieligen Fehler. Er kam den Leitplanken zu nahe und musste mit Platz 6 Vorlieb nehmen. Danach erklärte er: «Ich bin nicht von der Position enttäuscht, sondern von unserer Performance. Es war keine Überraschung, denn ich kannte unsere Einschränkungen schon vor dem Start des Wochenendes.»

«Aber es war schlecht, ich konnte die Randsteine nicht reiten, im Mittelsektor fuhr ich um die Randsteine herum, und ganz ehrlich, es fühlte sich wie ein Kart an, ohne irgendeine Federung, es war sehr schwierig für uns. Ich fühlte mich nur in den Highspeed-Ecken sehr wohl, diese waren zumindest ein Vergnügen. Aber in den langsamen Kurven haben wir einfach zu viel verloren. Und auf meiner letzten Runde hatte ich in der ersten Kurve einen Fehler, weil ich am Limit war. Aber wenn ich nicht ans Limit gegangen wäre, dann wäre ich noch langsamer gewesen», klagte der Niederländer.

Und mit Blick aufs Rennen hielt der 59-fache GP-Sieger fest: «Wenn es ein normales Rennen wird, dann gibt es nicht viel, das wir tun können, denn die Autos sind so gross und breit, da wird das Überholen schwierig. Wir haben einfach nicht das schnellste Auto, weder auf einer Runde, noch im Rennen, denke ich, da haben wir wohl auch keinen Speed-Vorteil, den wir nutzen könnten. Mal schauen, was möglich ist.»

Qualifying, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,270 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,424

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:10,518

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,542

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,543

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,567

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,621

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:10,858

09. Alex Albon (T), Williams, 1:10,948

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,311

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,285

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,440

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,482

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,563

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,725

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,019

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,020

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,060

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,512

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,028