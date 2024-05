Haas in Monaco: Hülkenberg/Magnussen disqualifiziert

​Knall am Samstagabend in Monaco: Beide Haas-Rennwagen sind wegen eines Vergehens am Heckflügel aus der Wertung genommen, Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen müssen aus der Boxengasse starten.

Der US-amerikanische Rennstall Haas ist die Startplätze 12 (Nico Hülkenberg) und 15 (Kevin Magnussen) los – ihre Formel-1-Autos wurden von den Rennkommissaren am Samstagabend als nicht reglementkonform erklärt. Damit werden sie den Grand Prix von Monaco aus der Boxengasse in Angriff nehmen müssen, und das bedeutet in der Regel – keine Chance auf WM-Punkte.

Und das ist passiert: Bei einer Routine-Kontrolle nach dem Abschlusstraining zum Grand Prix von Kanada fiel Jo Bauer, dem Technischen Delegierten des Autosport-Weltverbands FIA, auf – der Abstand zwischen Hauptblatt und dem verstellbaren oberen Heckflügel-Element am Haas-Rennwagen ist grösser als die erlaubten 8,5 cm. Dies am nach oben gebogenen Abschluss des Flügels.

Bauer meldete dies den Rennkommissaren. In Monaco arbeiten in dieser Funktion Nish Shetty (Singapur), Matthew Selley (Australien), Derek Warwick (England) und Jean-François Calmes (Monaco).

Die Regelhüter hatten keine andere Wahl, als die Rennwagen von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen zu disqualifizieren. Damit haben sie offiziell nicht an der Quali teilgenommen. Weil Haas nachweisen kann, dass ihre Autos genügend Speed aufweisen, um rennfähig zu sein, dürften sie beim Grand Prix mitmachen – müssen allerdings aus der Boxengasse starten.



In der Urteilsbegründung der Rennkommissare steht: «Das Team hat erklärt, dass in Monte Carlo ein neuer Flügel verwendet worden ist. Bei diesem neuen Flügel besteht der grösste erlaubte Abstand von 85 Millimetern nicht in der Mittel, sondern links und rechts an der Seite. Das Team gibt zu, die eigenen Fachkräfte ungenügend angewiesen zu haben, den Maximalabstand richtig einzustellen.»



«Das Team gab an, dadurch keinen Leistungsvorteil gewonnen zu haben. Dies ist in diesem Falle jedoch irrelevant. Gemäss Artikel 1.3.3 muss ein Rennwagen zu jeder Zeit dem Reglement entsprechen, dies war hier nicht der Fall. Daher war der Ausschluss unumgänglich, obschon das Team in aller Offenheit seinen Fehler zugegeben hat.»



Dazu gibt es Präzendenzfälle: In der Sprint-Quali von Interlagos 2021 verlor Lewis Hamilton seinen besten Startplatz wegen eines vergleichbaren Problems und musste den Sprint von ganz hinten in Angriff nehmen.





Qualifying, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,270 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,424

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:10,518

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,542

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,543

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,567

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,621

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:10,858

09. Alex Albon (T), Williams, 1:10,948

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,311

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,285

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,440 *

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,482

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,563

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,725 *

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,019

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,020

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,060

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,512

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,028

* disqualifziert





Mutmassliche Startaufstellung Monaco-GP

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren

03. Carlos Sainz (E), Ferrari

04. Lando Norris (GB), McLaren

05. George Russell (GB), Mercedes

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

09. Alex Albon (T), Williams

10. Pierre Gasly (F), Alpine

11. Esteban Ocon (F), Alpine

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin

15. Logan Sargeant (USA), Williams

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber

Start aus der Boxengasse:

Nico Hülkenberg (D), Haas

Kevin Magnussen (DK), Haas