Oscar Piastri (McLaren/2.): Null Chance gegen Leclerc

​Oscar Piastri hat beim Grand Prix von Monaco den zweiten Platz errungen, nur der umjubelte Charles Leclerc steht ihm am Mittelmeer vor der Sonne. Der 23-jährige McLaren-Pilot ist mit seiner Leistung happy.

Platz 2 für McLaren-Fahrer Oscar Piastri im Traditions-GP von Monaco. Über einen Platz auf dem Siegerpodest beim prestigeträchtigsten aller Grands Prix sollte ein Fahrer nie jammern, zumal der junge Australier weiss – in diesem Rennen wäre kaum mehr drin gewesen. Dazu war Leclerc an diesem Tag einfach zu gut.

Für Piastri ist dies der dritte Podestplatz seiner Formel-1-Karriere, nach Japan 2023 (Dritter) und Katar 2023 (Zweiter). Aus dem ersten Sieg im 30. GP ist es nichts geworden in Monte Carlo, aber wir wagen hier die Vorhersage – der nächste neue GP-Sieger nach Lando Norris wird Oscar Piastri heissen. Es ist nur eine Frage der Zeit.

Piastri erzählt über seinen Monaco-GP: «Das war ein kniffliges Rennen. Zu Beginn sind alles sehr taktisch gefahren und unfassbar langsam.»

«Dennoch ein fabelhaftes Wochenende für das McLaren-Team mit einem ganz starken Mannschaftsergebnis. Und schön, dass ich es wieder mal aufs Siegerpodest geschafft habe, nach einigen nicht ganz einfachen Rennen.»



«Klar ist mir durch den Kopf gegangen – hätte ich in der Quali alles richtig gemacht, dann wäre ich der Fahrer auf Pole-Position gewesen, und dann wäre dieser Grand Prix wohl ein wenig anders verlaufen. Aber eigentlich möchte ich nicht so denken, denn das würde so klingen, als wollte ich die Leistung von Charles schmälern.»



«Charles ist das ganze Wochenende über hervorragend gefahren und verdient diesen Sieg. Ich kann mit Rang 2 an diesem Tag gut leben.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0