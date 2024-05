Nico Hülkenberg (Crash): «Bin etwas sauer»

Der elfte Monaco-GP-Einsatz von Nico Hülkenberg endete nach wenigen Augenblicken, weil er in einen harten Crash mit Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez und seinem Haas-Teamkollegen Kevin Magnussen verwickelt wurde.

Für Nico Hülkenberg gab es am diesjährigen Monaco-Wochenende gleich zwei bittere Pillen. Erst wurde ihm der zwölfte Platz im Qualifying weggenommen, weil er wegen eines illegalen Heckflügel-Designs disqualifiziert wurde. Dann fiel er im Rennen nach nur wenigen Metern unverschuldet aus.

Das Gesicht des sonst so fröhlichen Deutschen sprach Bände, als er zurück zur Box seines Haas-Teams stapfte. Dort traf er auf seinen Teamkollegen, der auch in den harten Crash mit Red Bull Racing-Pilot Sergio «Checo» Pérez involviert war. Beide Haas-Renner fielen aus.

«Ich bin enttäuscht und ehrlich gesagt auch ein bisschen sauer, dass ich nach 500 Metern ausgeschieden bin. Es ist natürlich alles andere als ideal, wenn beide Autos ausfallen, und ich wurde durch einen Zwischenfall, an dem ich nicht direkt beteiligt war, aus dem Rennen genommen», ärgerte sich Hülkenberg.

«Offensichtlich ist es hier ziemlich eng, wenn man auf Kurve 3 zufährt. Es ist sehr schade, denn dort wurde es zu eng. Es war ein Rennzwischenfall, der vielleicht etwas optimistisch von Kevin ausgesehen hat, aber Checo hätte ihn auch sehen und Platz machen können», lautete seine Interpretation der Geschehnisse.

Magnussen sagte zum frühen Ausfall: «Ich war mit meiner Front neben Pérez' Heck in der Anfahrt zu Kurve 3. Ich konnte nirgendwo hin. Ich weiss nicht, ob er mich nicht gesehen hat, aber ich kann mich nicht einfach aus heiterem Himmel in Luft auflösen, also berührte ich die Mauer und ihn gleichzeitig, und es krachte. Es ist frustrierend, und ein solcher Unfall bedeutet für das Team hohe Kosten sowie eine Menge Arbeit.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0