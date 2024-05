Max Verstappen: «Das durchkreuzte unsere Strategie»

Max Verstappen kam im Monaco-GP nicht an George Russell vorbei

Nach einem schwierigen Abschlusstraining nahm Max Verstappen den Monaco-GP von Startplatz 6 in Angriff. Der Red Bull Racing-Star kam auch auf dieser Position ins Ziel. Hinterher erklärte er, warum nicht mehr möglich war.

Formel-1-WM-Leader Max Verstappen erlebte im GP in seiner Wahl-Heimat Monte Carlo kein aufregendes Rennen. Der Niederländer fuhr nach dem schwierigen Qualifying, in dem er das Fahrverhalten seines Rennens kritisiert hatte, von Startplatz 6 los und kam auch als Sechster ins Ziel. Sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez musste hingegen einen harten Crash einstecken, er kam nur ungefähr 500 Meter weit.

Verstappen erklärte nach dem Fallen der Zielflagge: «Das Wichtigste ist natürlich, dass Checo nach seinem Crash okay ist. Sein Auto war ziemlich hinüber. Aber zum Glück blieb er unversehrt.» Und er verriet: «Die rote Flagge durchkreuzte unsere Strategie, jeder hat danach die Reifen bis zum Ende des Rennens gemanagt und der Boxenstopp hat auch nicht viel geändert.»

«Wir mussten wirklich Tempo rausnehmen, um es ins Ziel zu schaffen und ich habe zwei Runden lang versucht, George Russell vor mir zu überholen, aber es war unglaublich schwierig», schilderte der 59-fache GP-Sieger, der gewohnt offen analysierte: «Das Fahrverhalten war immer noch nicht gut. Es wurde letztlich ein sehr langweiliges Rennen, in dem wir nicht viel ausrichten konnten.»

«Das war ganz allgemein nein schlechtes Wochenende für uns, aber das Positive ist, dass wir die Schwächen des Autos kennen. Wenn wir diese ausmerzen können, dann sollten wir viel Zeit finden können», ist sich Verstappen sicher.

Und mit Blick auf den WM-Kampf, der in diesem Jahr deutlich härter ausfällt als noch in der vergangenen Saison, sagte der 26-Jährige: «Eine Saison, wie wir sie im vergangenen Jahr erlebt haben, passiert nicht so oft, und wir sind da realistisch. Wir bleiben als Team sehr stark und reagieren nicht mit Panik, sondern analysieren das Rennen und blicken dann nach vorn.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0