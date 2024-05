Ocon über Gasly-Unfall in Monaco: «Fehler passieren»

Esteban Ocon sagt, dass «Fehler passieren», nachdem ein Zusammenstoß mit seinem Alpine-Teamkollegen Pierre Gasly in der ersten Runde zu seinem Ausscheiden aus dem GP von Monaco führte.

Die beiden Teamkollegen Esteban Ocon und Pierre Gasly berührten sich in der Auftaktrunde im Monaco-GP in Portier, kurz vor dem Tunnel. Ocons Auto flog in die Luft und landete hart. Teaminterner Crash der beiden Franzosen!

Eine Rote Flagge wegen des Zwischenfalls zwischen Pérez und Magnussen zu Beginn der Runde gab dem Team aus Enstone die Möglichkeit, das Auto zu reparieren. Doch der Schaden war zu groß, als dass Ocon hätte weiterfahren können.

Ocon: «Es ist einfach ein unglücklicher Zwischenfall gewesen. Offensichtlich ist es nicht gut, das Auto mit einem noch so langen Rennen abzustellen. Aber wir haben das Auto zurück in die Garage gebracht, um zu versuchen, es zu reparieren. Leider war der Schaden zu groß. Und wir waren nicht in der Lage, weiterzufahren. Also eine chaotische erste Runde.»

Der Franzose: «Wenn der Schaden nicht so schlimm gewesen wäre - leider war das Getriebe der größte Schaden - hätten wir zurückkommen und auf P11 liegen können. Getriebe, Aufhängungen… aber das Getriebe war das Hauptproblem.»

Angesprochen auf die Schwierigkeit, gegen seinen Teamkollegen zu fahren, sagte er: «Man muss aufpassen, aber gleichzeitig geben wir 120%, um in die Top 10 zu kommen, für mich, für Pierre. Wir haben es gestern gesehen, wir sind im Qualifying sehr ans Limit gegangen. Fehler passieren. So ist das.»

Ocon hatte eine harte Landung. Unmittelbar nach dem Rennen hatte er keine Schmerzen, er sagte aber: «Wir werden sehen, wenn ich abgekühlt bin. Das hatte ich in Budapest. Ich habe es eine Woche lang gespürt. Ich denke, das hier ist besser. Der Unterschied ist, dass die Aufhängung gebrochen ist. Das hat wahrscheinlich die Landung abgefedert.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0