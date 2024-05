​Christian Klien, der frühere Formel-1-Fahrer und heutige GP-Experte von ServusTV, kritisiert die Rennleitung des Monaco-GP scharf: «Ich finde nicht, dass die nach dem Magnussen-Crash richtig gehandelt haben.»

Die grossen drei Aufreger des Monaco-GP 2024: Sieg von Lokalheld Charles Leclerc im Ferrari, Weltmeister Max Verstappen ohne Chance – und der Riesen-Crash, den Haas-Fahrer Kevin Magnussen auslöste und seine Gegner Sergio Pérez und Nico Hülkenberg aus dem Rennen riss.

In der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV hat Christian Klien über den Unfall kurz nach dem Start gesprochen. Der 41-jährige Österreicher, bei 49 Formel-1-WM-Läufenam Start und heute GP-Experte von ServusTV, hat zu diesem Zwischenfall und dem Nachspiel eine klare Meinung.

Der Vorarlberger sagt: «Die Rennkommissare haben das nicht gut gemacht und den Crash als Rennunfall durchgehen lassen. Wenn du aber die Piste kennst, dann weisst du – an dieser Stelle kannst du da einfach nicht in eine Lücke stechen.»

«Ganz besonders dann nicht, wenn das Rennen noch so lange ist, du weit von den Punkterängen entfernt bist und zu allem Übel auch noch den Teamkollegen aus dem Rennen reisst. Magnussen ja schon einige Strafpunkte auf dem Konto und ist in Gefahr, eine Sperre bekommen. Als Summe war er in dieser Situation einfach zu aggressiv, ich finde, dafür hätte es eine Strafe geben müssen.»

Zum Verlauf des GP-Klassikers sagt Klien: «Das Rennen selber war schon schwierig. Am schönsten ist der Sieg von Charles Leclerc, der schon so lange versucht hat, dieses Rennen zu gewinnen. Das Rennen war jetzt nicht das spannendste, aber das Ergebnis hat die meisten Fans gefreut.»



Zu den Stärken von Leclerc sagt Klien: «Diese Strecke liegt Charles Leclerc speziell, er war jetzt schon zum dritten Mal in der Formel 1 dort auf Pole. Man hat ihm den Druck angesehen. Es war immer sein Traum, dieses Rennen zu gewinnen, nun hat er das geschafft. Die Emotionen waren ihm deutlich anzusehen, und auch das finde ich eine schöne Seite des Sports.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0