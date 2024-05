Monaco-Sieger Leclerc (Ferrari) am Funk: «Unhöflich!»

​Der sechste GP-Sieg von Charles Leclerc, sein erster seit fast zwei Jahren, erzeugte mehrere ungewöhnliche Momente. Wie etwa einen merkwürdigen Wortwechsel zwischen ihm und Renningenieur Bryan Bozzi.

Das war kein 0815-GP-Sieg. Charles Leclerc hat endlich seinen Heim-GP von Monaco gewonnen, da blieb auch beim Ferrari-Star kein Auge trocken, wie er nach seinem Triumph verriet.

«In den letzten Runden war ich emotionaler im Auto als später bei der Siegerzeremonie. Ich konnte aus dem Tunnel heraus nichts mehr erkennen, weil ich Tränen in den Augen hatte. Ich schimpfte im Rennwagen mit mir selber: ‚Verdammt, Charles! Das kannst du dir jetzt nicht erlauben! Reiss dich gefälligst zusammen!’»

Es war nicht der einzige seltsame Moment in diesem Rennen. Der Grund, wieso Leclerc an der Spitze so herumzuckelte, war nicht vorrangig das Schonen der Reifen. Es ging vielmehr darum, den Fahrern dahinter zu verwehren, sich eine Lücke im Verkehr für einen Reifenwechsel zu schaffen, ohne einen Platz einzubüssen.

Ferrari musste sich dagegen absichern, dass ein Gegner hier in Sachen Strategie etwas Ungewöhnliches plant und dann mit frischem Gummi und freier Fahrt Tempo machen kann.

Die Leclerc-Verfolger Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lando Norris und George Russell lauerten natürlich alle auf eine solche Chance, mit einigen der hellsten Köpfe im Hintergrund fieberhaft an der Arbeit, wie der Leader taktisch auszutricksen wäre.



Leclerc und sein Renningenieur Bryan Bozzi standen in ständigem Kontakt, um jeden solcher Versuche im Keim zu ersticken, und Bozzi musste zwei Mal darauf hinweisen, dass Charles bitteschön sein Tempo drosseln solle. Was Charles offenbar drollig fand.



Leclerc meldete sich zu Wort: «Nur zu deiner Info, willst du den Abstand wissen?»



Bozzi: «Nein, Charles, daran sind wir nicht interessiert, wir kennen ihn.»



Leclerc: «Du hast nein gesagt, richtig?»



Bozzi: «Nein, wir sind nicht interessiert.»



Leclerc: «Das ist aber unhöflich.»



Doch der Tonfall des Ferrari-Piloten machte natürlich klar, dass dies im Scherz geäussert wurde.



Die französische Rennlegende Alain Prost hat einmal gesagt: «Das Ziel besteht darin, ein Rennen so langsam als möglich zu gewinnen.» Der vierfache Champion bezog sich damals aufs Materialschonen, aber in Monaco hatte dies auch in Bezug auf die Rennstrategie von Ferrari Bedeutung.



Leclerc machte seine Gegner in Monaco richtig nass – und am Ende auch sich selber. Der 26-jährige Monegasse hatte angekündigt, dass er nach einem Sieg ins Hafenbecken springen würde. Und genau das tat er. Vorher allerdings schubste er seinen Teamchef Fred Vasseur ins Wasser.





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0