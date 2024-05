Mercedes: Lewis Hamilton-Nachfolger gefunden?

​Ist die Entscheidung bereits gefallen, wer 2025 bei Mercedes-Benz Nachfolger von Lewis Hamilton wird? In Italien kursiert, dass Kimi Antonelli in Silverstone einen hervorragenden Test abgeliefert habe.

Lewis Hamilton zieht Ende 2024 von Mercedes zu Ferrari. Es verdichten sich Anzeichen, dass sein Nachfolger ein Teenager wird, der heute erst 17-jährige Kimi Antonelli – in dieser Saison in der Formel 2 unterwegs mit dem Prema-Rennstall, in den vergangenen fünf F2-Rennen ist der Mercedes-Junior drei Mal Vierter geworden und damit gegenwärtiger Meisterschafts-Sechster.

In Italien kursiert, dass die Entscheidung zur Hamilton-Nachfolge deshalb pro Antonelli gefallen sei, weil der Roh-Diamant in Silverstone einen hervorragenden Privat-Test abgeliefert habe.

Mercedes-Benz hat seit längerem bestätigt, dass Antonelli bei mehreren solcher Tests Formel 1 fährt, im Rahmen seiner Ausbildung. Technikchef James Allison hat die Arbeit des Teenagers gelobt: «Ich hatte das grosse Vergnügen, den Ingenieuren zuzuhören, die beschrieben haben, wie es war, mit ihm zu arbeiten.»

«Antonelli ist ein junger, enthusiastischer Fahrer, der sehr, sehr schnell ist und konstante Zeiten fährt. Er sass bis vor kurzer Zeit nie in einem Formel-1-Auto, hat aber nach ein, zwei Runden den Eindruck hinterlassen, als würde er dies schon seit Ewigkeiten machen. Er hat die aktuelle Fahrzeuggeneration unvoreingenommen ausprobiert und all das gefühlt, was zu erwarten war. Er sagte, welche Stärken und Schwächen er wahrnahm und liess dann die Ingenieure ihre Arbeit machen, um das Auto zu verbessern. Er ist offensichtlich ein sehr vielversprechender junger Fahrer.»



Wie in Italien nun verschiedene Zeitungen berichten, habe Antonelli beim Silverstone-Test nicht nur die Zeiten von Mick Schumacher unterboten, sondern er sei auf Augenhöhe mit Stammfahrer George Russell gefahren – gleich schnell wie der Engländer in Quali-Trimm und angeblich sogar schneller im Dauerlauf.



Mercedes äussert sich offiziell nicht zum Silverstone-Test und den Leistungen der Piloten.



Aber Vieles deutet derzeit darauf hin, dass Kimi Antonelli am 16. März 2025 zum ersten Italiener am Start eines Grand Prix wird seit Antonio Giovinazzi beim WM-Finale 2021 in Abu Dhabi.



Dann würde Antonelli zum drittjüngsten aller Formel-1-Fahrer werden – mit 18 Jahren, 6 Monaten und 19 Tagen. Jünger beim GP-Debüt waren lediglich Max Verstappen (17/5/15) in Australien 2015 und Lance Stroll (18/04/26) in Australien 2017.





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0