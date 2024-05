Alpine-Krise: Flavio Briatore als Retter in der Not?

​Flavio Briatore hat Michael Schumacher bei Benetton und Fernando Alonso bei Renault zu Weltmeistern gemacht. Das Team war jenes, das heute Alpine heisst. Und Briatore soll diesen Scherbenhaufen kitten.

Alpine macht Schlagzeilen, aber aus den falschen Gründen. Im Rahmen des WM-Auftakts von Bahrain wurde bekannt, dass Alpine die Leute weglaufen. Esteban Ocon verriet, dass er schon im Winter nach Simulator-Tests ahnte, wie schwierig der erste Saisonteil werden wird.

Es kursierte, dass der Renault-Konzern den Formel-1-Rennstall namens Alpine verkaufen wolle, Renault dementierte. In Monaco folgte der Wirbel um Esteban Ocon.

In Italien berichtet nun mein Kollege Giorgio Terruzzi vom Corriere della Sera: Renault-CEO Luca de Meo (56) habe die Faxen dicke, der Mailänder soll sich an seinen Landsmann, den früheren Weltmeister-Macher Flavio Briatore (74) gewandt haben.



Genau jener Briatore, mit dem der Rennstall aus Enstone den WM-Titel geholt hat – als Benetton mit Michael Schumacher 1994 und 1995, als Renault mit Fernando Alonso 2005 und 2006.



Briatore soll bei Alpine Teamchef Bruno Famin (62) nicht ersetzen, sondern eine Rolle als Sonderberater einnehmen, der mit dem Tagesgeschäft an der Rennstrecke nichts zu schaffen hat, aber im Hintergrund die richtigen Weichen stellt, um Alpine wieder auf Kurs zu bringen.





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0