Yuki Tsunoda: Das sagt der Japaner über seine Zukunft

Yuki Tsunoda verspürt kein grosses Verlangen, das Racing Bulls Team nach der laufenden Saison zu verlassen. Der Japaner betont, dass er sich im Schwesterteam von Red Bull Racing sehr wohl fühlt.

Yuki Tsunoda hat Monaco mit vier frischen WM-Zählern in der Tasche verlassen. Im Fürstentum gelang dem unterhaltsamen Japaner die dritte Punktefahrt in Folge, in dieser Saison gehörte er bereits zum fünften Mal zur Top-10. Mittlerweile hat er bereits 19 Punkte auf seinem WM-Konto und belegt damit den zehnten Zwischenrang in der Gesamtwertung.

Zum Vergleich: Sein Teamkollege Daniel Ricciardo, der deutlich mehr GP-Erfahrung vorweisen kann, war erst einmal in diesem Jahr in den Punkten: In Miami schaffte er es im Sprint als Vierter über die Ziellinie. Damit sammelte der Australier fünf WM-Zähler. Im GP ging der achtfache GP-Sieger bisher immer leer aus, er ist derzeit WM-Vierzehnter.

Kein Wunder, fühlt sich Tsunoda wohl im Rennstall aus Faenza. Da sein Vertrag 2025 ausläuft und er gute Leistungen zeigt, wird über die berufliche Zukunft des 24-Jährigen aus der Präfektur Kanagawa gesprochen. Der von Honda unterstützte Fahrer könnte auch bei Aston Martin landen, spekulieren die Gerüchteköche, denn das Team aus Silverstone wird ab 2026 mit Honda-Power an den Start gehen.

Tsunoda selbst beteuerte im «Channel 4»-Interview: «Bisher fällt die Leistung unseres Teams sehr gut aus, deshalb verspüre ich natürlich kein grosses Verlangen, das Team zu verlassen. Wir werden sehen, wie es läuft.»

«Natürlich ist gerade viel los, aber ich gehöre schon sehr lange zur Red Bull-Familie, deshalb bin ich ihr auch sehr loyal. Und Honda half mir sehr, da reinzukommen. Ich liebe dieses Team und seine italienische Kultur, sie sind alle sehr lustig. Aber natürlich muss ich alle Optionen prüfen.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0