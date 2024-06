Kämpft Ferrari um den WM-Titel? Das sagt Fred Vasseur

Ferrari konnte den prestigeträchtigen Sieg im Fürstentum Monaco erobern. Es ist bereits der zweite Triumph der Roten in diesem Jahr. Teamchef Fred Vasseur sprach hinterher darüber, wie sich der Erfolg aufs Team auswirkt.

Als Ferrari-Pilot Carlos Sainz in Melbourne den ersten Saisonsieg für die Scuderia aus Maranello einfuhr, war Max Verstappen nicht mehr im Rennen. Der WM-Leader aus dem Red Bull Racing Team fiel dem Technikpech zum Opfer.

In Miami und Monaco musste sich der Niederländer auf der Strecke geschlagen geben. Den ersten WM-Lauf auf US-Boden in diesem Jahr gewann McLaren-Pilot Lando Norris. Das Rennen im Fürstentum entschied Lokalmatador Charles Leclerc im Ferrari für sich.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist denn auch überzeugt: «Es gibt drei Teams, die in der Lage sind, um die Pole und den Sieg zu kämpfen. Das ist aufregend und ich hoffe, dass sich das bis zum Saisonende nicht ändert.» Auch Mercedes sei nicht weit weg, fügte er an.

Der Sieg in Monaco wirke sich positiv auf die Arbeit des Teams aus, erklärte der Franzose: «Das hat nichts mit der Motivation zu tun, die ist seit jeher da. Aber es stärkt das Selbstbewusstsein. Und sobald du in der Lage bist, um den Sieg zu kämpfen, achtest du mehr auf die Details.»

Vasseur weiss, was zu tun ist: «Wir müssen nun so weitermachen, aber das Worst-Case-Szenario wäre, jetzt zu glauben, dass es bis zum Ende so weitergehen wird. Es kommen noch viele Rennen auf unterschiedlichen Strecken mit verschiedenen Anforderungen. Wir kämpfen nun intensiver gegen McLaren und Red Bull Racing und ich erwarte, dass es bis zum Saisonende ein Auf und Ab geben wird. Wir müssen da, wo wir nicht ganz vorne sind, gute Punkte holen, und auf jenen Strecken, auf denen wir gut unterwegs sind, den Sieg einfahren.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0