Jak Crawford: Debüt im Formel-1-Auto von Aston Martin

Für Aston-Martin-Nachwuchshoffnung Jak Crawford erfüllt sich in der nächsten Woche ein Kindheitstraum: Der Teenager aus Amerika darf in einem alten Formel-1-Renner von Aston Martin auf dem Red Bull Ring ausrücken.

Jak Crawford darf sich freuen: Der 19-jährige Nachwuchspilot aus dem Aston-Martin-Kader wird in der nächsten Woche seine ersten Formel-1-Kilometer abspulen. Der Amerikaner rückt im AMR22, der in der Saison 2022 eingesetzt wurde, seine Premiere am Steuer eines GP-Renners absolvieren. Der Test findet am Mittwoch, 5. Juni, auf dem Red Bull Ring in der Steiermark statt.

Crawford schwärmt: «Mit dem Formel-1-Team von Aston Martin zu testen ist nicht nur ein Traum, der in Erfüllung geht. Es ist auch ein weiterer Schritt in meiner Motorsport-Karriere, der aufregend ist. Ich bin unglaublich dankbar für die Chance, ein Formel-1-Auto zu fahren und noch mehr vom Team zu lernen.»

«Ein dickes Dankeschön an Aston Martin für das in mich gesetzte Vertrauen und diese Chance. Ich kann es kaum erwarten, in Österreich auf die Strecke zu gehen», ergänzt der Teenager, der aktuell seine zweite Formel-2-Saison bestreitet und nach zehn Saisonläufen mit 32 Punkten den elften Tabellenrang belegt.

Der Test ist Teil der Ausbildung, in deren Genuss Crawford als Teil des Nachwuchsprogramms von Aston Martin kommt. Das Programm umfasst auch Aktivitäten neben der Strecke, so durchläuft der Nachwuchspilot nicht nur ein Fitness- und Medien-Training, er sitzt auch im Simulator und sammelt Formel-1-Erfahrung in der Box des Rennstalls aus Silverstone.

Nicht nur das Aston Martin Team nutzt die Zeit vor dem nächsten Rennwochenende für einen Privattest, bei dem den Regeln entsprechend Autos zum Einsatz kommen müssen, die mindestens aus der jeweils vorletzten Saison stammen. Auch Mercedes wird mit Mick Schumacher und Andrea Kimi Antonelli ausrücken. Beim Test der Sternmarke auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird Mercedes den W13 von 2022 einsetzen.