Lando Norris: «Das ist unsere grösste Schwäche»

McLaren glänzte in Monaco mit den Rängen 2 und 4 von Oscar Piastri und Lando Norris. Teamchef Andrea Stella sprach vom schnellsten Auto im Feld. Norris weiss aber, dass sein Dienstwagen auch seine Schwächen hat.

Dass McLaren in dieser Saison wieder kräftig zulegen konnte, beweist der Blick auf die WM-Tabelle der Konstrukteure: Der Rennstall aus Woking belegt den dritten Zwischenrang hinter Leader Red Bull Racing und Ferrari. Der Rückstand auf die Roten beträgt 68 Punkte, auf die Spitze fehlen dem Traditionsteam 92 WM-Zähler.

Die meisten Punkte holte das McLaren-Duo in den vergangenen beiden Rennwochenenden: In Imola und Monaco fuhren Lando Norris und Oscar Piastri insgesamt 60 Punkte ein. Zwei Mal belegten die beiden Teamkollegen die Plätze 2 und 4, in Italien war der Brite vorne, in Monte Carlo durfte sich Piastri über den Podestplatz freuen.

Teamchef Andrea Stella rechnete stolz vor: «Wenn man sich die Daten anschaut und die schnellsten Sektoren zusammenzählt, dann hatte Oscar in der Quali das schnellste Auto.» Doch der aktuelle GP-Renner der Briten hat auch seine Schwächen, wie Norris betont hat.

Der 24-Jährige aus Bristol erklärte: «Die langsamen Kurven sind immer noch unsere grösste Schwäche. In Imola waren wir in der siebten Kurve am schlechtesten. Ich will damit nicht sagen, dass wir schlecht sind, aber das ist unsere grösste Schwäche. Wir reden hier aber von einem Zeitverlust in der Grössenordnung einer halben Zehntelsekunde.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0