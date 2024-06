Umstrukturierung: Rob White hat Alpine-Team verlassen

Der langjährige Betriebsdirektor von Alpine hat das französische Werksteam verlassen, wie der Rennstall mitteilt. Der Abgang sei teil der Umstrukturierung des Teams, heisst es in der entsprechenden Erklärung.

Das Alpine-Team kommt nicht zur Ruhe, nach einer ganzen Reihe von Abgängen hat nun auch Rob White das Team verlassen. Der Engländer stand knapp 20 Jahre lang in Diensten des französischen Teams, zunächst arbeitete er als Technikchef der Motorenabteilung.

Ab April 2005 leitete der heute 58-Jährige das Motorenprojekt von Renault in Viry-Châtillon. Seit 2016 war er als Betriebsdirektor im Rennstall aus Enstone tätig. Das Team begründet den Abgang in der entsprechenden Erklärung mit der umfassenden operativen Umstrukturierung, die seit dem vergangenen Jahr umgesetzt wird.

«Das Team ist dankbar für Robs Einsatz in Enstone und Viry-Châtillon», heisst es im entsprechenden Statement, das Whites Beitrag zu den beiden WM-Titelgewinnen in den Jahren 2005 und 2006 erwähnt. Damals durften die Franzosen zusammen mit Fernando Alonso sowohl in der Fahrer- als auch in der Team-Wertung den WM-Titel bejubeln.

Derzeit befindet sich der Werksrennstall von Autobauer Renault in einer Leistungskrise, nach acht Rennwochenenden belegt es mit zwei WM-Zählern den zweitletzten Platz in der Konstrukteurstabelle – nur das Sauber-Team, das bisher noch nicht punkten konnte, schnitt bisher noch schlechter ab.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0