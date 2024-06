Charles Leclerc: So motiviert sich der Monaco-Sieger

Ferrari-Star Charles Leclerc hat eine einfache Art, sich zu motivieren. Der Monegasse, der in der vergangenen Woche sein Heimrennen in Monte Carlo für sich entscheiden konnte, weiss, wie er sich selbst antreiben kann.

Selbst die ehrgeizigsten Athleten sind nicht jeden Tag voller Tatendrang, wenn sie aus dem Bett steigen: Monaco-Sieger Charles Leclerc, der bereits sechs Grands Prix für sich entschieden hat, ist da keine Ausnahme, wie der Ferrari-Star im «On Purpose Podcast» verraten hat, fällt es ihm manchmal nicht leicht, sich fürs Training zu motivieren.

Der 26-jährige Monegasse hat aber eine einfache Strategie entwickelt, um sich anzutreiben. «Es geht darum, die Nummer Eins zu sein, das Gefühl, wenn man einen Sieg erringt. Ich habe ein paar Rennen in der Formel 1 gewonnen, und es ist ein einmaliges Gefühl, wenn dir das gelingt», schwärmt der aktuelle WM-Zweite.

«Du weisst, dass du dein Bestes auf der Strecke gegeben hast, aber der Erfolg hängt von so vielen anderen Leuten ab, die das Richtige tun müssen. Es ist eine unfassbare Freude, nicht nur für dich als Fahrer, sondern auch für die mehr als 1500 Leute, die im Werk in Maranello am Formel-1-Projekt mitarbeiten», erzählt Leclerc.

Und der Ferrari-Pilot betont: «Es ist verrückt, dass so viele Leute involviert sind und wenn du das als Team schaffst, dann ist das ein unbeschreibliches Gefühl. Der Sieg und wie er sich anfühlt, das motiviert mich. Jeden Morgen denke ich daran, wenn ich aufwache. Und jeden Tag, an dem es etwas schwieriger ist, aufzustehen und trainieren zu gehen, denke ich an den WM-Titelgewinn, den ich eines Tages schaffen will und wie sich das anfühlen wird. Das motiviert mich.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0