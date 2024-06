Nico Hülkenberg (Haas): «Kanada ist mein Favorit»

​Der Deutsche Nico Hülkenberg hat auf dem kniffligen Circuit Gilles Villeneuve oft bewiesen, wie stark er auf der F1-Rennstrecke in Montreal fährt. Der Deutsche nennt Montrel seine Lieblingsstrecke.

Die Königsklasse kehrt nach Montreal zurück, einer der beliebtesten Stopps des Formel-1-Zirkus. Haas-Fahrer Nico Hülkenberg hat auf dem schwierigen Kurs auf der Insel Notre-Dame nach harzigen ersten drei Jahren einige Male glänzen können, wie seine Statistik zeigt.

2010 mit Williams: 14.

2012 mit Force India: 12.

2013 mit Sauber: out (platter Reifen)

2014 mit Force India: 5.

2015 mit Force India: 8.

2016 mit Force India: 8.

2017 mit Renault: 8.

2018 mit Renault: 7.

2019 mit Renault: 7.

2023 mit Haas: 15.

2023 hat Haas-Fahrer Nico Hülkenberg einen grandiosen fünften Startplatz erobert, leider fiel der Emmericher dann mit dem reifenfressenden Rennwagen rettungslos zurück.

2024 geht der Haas-Renner manierlicher um mit den Pirelli-Walzen, und Hülkenberg sagt zum kommenden Wochenende: «Ich liebe Montreal, das ist mein Favorit. Die Atmosphäre in der Stadt ist unvergleichlich, und es hat sein ganz eigenes Flair, am Morgen zu dieser Rennstrecke auf der Insel zu fahren.»

«Der Circuit Gilles Villeneuve bietet einen schönen Fluss, noch öfter als auf anderen Rennstrecken komme ich da in einen prima Rhythmus hinein, ich fahre unheimlich gerne dort.»



«Im vergangenen Jahr ist mir die Quali in Montreal erstklassig gelungen, leider waren wir am Sonntag nicht konkurrenzfähig. Dieses Jahr sind wir in einer viel besseren Position, also fiebere ich dem Rennwochenende entgegen.»



Nico Hülkenberg ist in diesem Jahr vier Mal in die Punkte gefahren (Zehnter in Jeddah, Neunter in Melbourne, Zehnter in Shanghai, Siebter im Sprint von Miami), bei drei elften Rängen in Suzuka, Miami und Imola ist er nur knapp an Punkten vorbeigeschrammt.





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0