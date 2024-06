Max Verstappen geduldig: WM ist Marathon, kein Sprint

​Der Verstappen-Express ist ins Stocken geraten. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner behält kühlen Kopf: «Es ist ja nicht so, dass aus einem guten Auto auf einmal ein schlechtes geworden ist.»

Die ersten fünf Rennen der Formel-1-Saison verliefen fast ideal für Weltmeister Max Verstappen: Siege in Bahrain und Saudi-Arabien, nach einem Ausfall wegen Bremsdefekts in Australien dann zwei weitere Siege, in Japan und China.

Danach lief es für den Niederländer etwas auf und ab: Platz 2 in Miami hinter dem starken Lando Norris im McLaren, Sieg mit Müh und Not gerettet in Imola, mit dem aufrückenden Norris im Nacken, nur Rang 6 im Leitschienenkanal von Monaco.

Die Frage ist: Wie geht das nun weiter?

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner glaubt: «Fakt ist, welche Fortschritte Ferrari und McLaren gemacht haben. Ich schätze, in den kommenden Rennen werden wir besser verstehen, wo wir wirklich stehen – Montreal, Barcelona, Spielberg, Silverstone. Eine WM-Saison ist nie ein Sprint, sondern immer ein Marathon.»



«Uns war schon vor dem Wochenende in Monaco klar, dass wir es dort schwer haben würden. Und jeder weiss, wie ausschlaggebend das Quali-Ergebnis für das Rennen dort ist.»



«Es gehört zu unserer Einstellung, in der Formel 1 nichts als gegeben anzunehmen, und es könnte durchaus sein, dass auch Kanada für uns nicht ganz einfach werden wird, aufgrund der Pistencharakteristik in Montreal.»



«Monaco hat einmal mehr offenbart, wo unsere Schwächen liegen, und daran werden wir arbeiten. Aber es ist ja auch nicht so, dass aus einem guten Auto auf einmal ein schlechtes geworden wäre. Wir haben von den ersten fünf Rennen vier gewonnen, zwei Sprints obendrein, dazu kommt Rang 2 in Miami. Aber es kommen auch wieder Strecken, wo wir unsere Stärken besser ausspielen können.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0