Sergio Pérez verlängert bei Red Bull Racing bis 2026

Sergio Pérez fährt weiterhin für Red Bull Racing. Vor dem Kanada-Grand-Prix in Montreal gab das Team die Vertragsverlängerung mit dem Mexikaner bekannt. Er unterschrieb bis 2026, verlängerte also für zwei Jahre.

Jetzt ist es offiziell! Sergio Pérez (34) bleibt auch 2025 bei Red Bull Racing. Der Mexikaner verlängerte seinen Vertrag, der zum Ende des Jahres ausgelaufen wäre, bis 2026.

Sein Teamchef Christian Horner sagt: «Jetzt ist ein wichtiger Zeitpunkt, um unsere Fahrerpaarung für 2025 zu bestätigen, und wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Checo fortzusetzen. Kontinuität und Stabilität sind wichtig für das Team und sowohl Checo als auch Max (Verstappen, Anm.) sind eine erfolgreiche und robuste Partnerschaft, die uns im vergangenen Jahr den ersten Doppelsieg des Teams in der Meisterschaft beschert hat.»

Immer wieder hatte es Kritik an der Leistung von Pérez gegeben, vergangene Saison hatte er vor allem im Qualifying zeitweise größere Schwierigkeiten. Auch in dieser Saison kommt er nicht ans Maß aller Dinge ran: Sein Teamkollege Max Verstappen ist WM-Führender, Pérez jedoch «nur» Fünfter in der Fahrer-Wertung. Dennoch aber nun das klare Bekenntnis von Red Bull Racing zu Pérez – sogar für zwei weitere Saisons und damit hinein ins erste Jahr des neuen Reglements ab 2026.

Horner: «Checo hatte einen starken Start in das Jahr 2024 mit zweiten Plätzen in Bahrain, Saudi-Arabien und Japan und dann seinem Podium in China. Die letzten Rennen waren hart, es gibt eine Angleichung im Feld, aber wir haben Vertrauen in Checo und freuen uns auf seine Rückkehr zu seiner bewährten Form und Leistung, die wir so oft sehen.»

Der Brite weiter: «Letztes Jahr war eine einmalige Saison. Wir werden hart arbeiten müssen, um unsere Titel zu verteidigen, aber wir sind zuversichtlich, was unsere Aufstellung und das Team als Ganzes betrifft. Das ist in diesem Jahr, in dem die Meisterschaft hart umkämpft ist, von entscheidender Bedeutung.»

Gerüchte über eine Vertragsverlängerung hatte es bereits direkt nach dem Monaco-Wochenende vor fast zwei Wochen gegeben.

Pérez selbst sagt: «Ich bin sehr glücklich, meine Zukunft diesem Team zu verschreiben. Es ist eine Herausforderung wie keine andere, für Oracle Red Bull Racing zu fahren, sowohl abseits der Strecke als auch auf der Strecke. Ich freue mich sehr, hier zu bleiben und meine Reise gemeinsam fortzusetzen und zwei weitere Jahre zur großartigen Geschichte dieses Teams beizutragen.»

Der Mexikaner: «Teil des Teams zu sein, ist eine immense Herausforderung, die ich liebe. Wir haben in diesem Jahr eine große Herausforderung vor uns, und ich habe volles Vertrauen in das gesamte Team, dass die Zukunft hier rosig ist, und ich freue mich darauf, daran teilzuhaben. Ich möchte mich bei allen für das Vertrauen bedanken, das sie in mich setzen. Das ist sehr viel, und ich möchte es mit exzellenten Ergebnissen auf und neben der Strecke zurückzahlen. Ich denke, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, wir haben noch viele Meisterschaften, die wir gemeinsam gewinnen können.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0