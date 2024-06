Max Verstappen: Kanada-Vorbereitung im Simulator

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen musste sich in Monaco mit Platz 6 und 8 WM-Punkten begnügen. Danach setzte er sich in Milton Keynes in den Red Bull Racing-Simulator, um sich auf den Kanada-GP vorzubereiten.

Das Rennen in Monaco verlief für Max Verstappen ereignislos. Der WM-Leader fuhr von Startplatz 6 los und kreuzte die Ziellinie auch als Sechster. Danach hielt der WM-Leader fest: «Es war am Ende ein ziemlich langweiliges Rennen für uns, und es gab nicht viel, was wir machen konnten.» Denn die aktuellen Formel-1-Fahrzeuge seien einfach zu breit, um auf dem engen Strassenkurs an einem Gegner vorbeizukommen, fügte er an.

Nach dem Rennwochenende reiste der dreifache Champion ins Formel-1-Werk von Red Bull Racing in Milton Keynes, um sich im Simulator auf das nächste Kräftemessen vorzubereiten, das an diesem Wochenende in Kanada ausgetragen wird. «Die Strecke dort ist einmalig, sie umfasst ein paar klassische Randsteine und bietet deutlich mehr Möglichkeiten für Überholmanöver», weiss der Niederländer, der die jüngsten beiden GP auf dem Circuit Gilles Villeneuve für sich entscheiden konnte.

«Es ist noch wichtiger als in Monaco, eine gute Abstimmung zu finden, man braucht auf den Geraden einen guten Speed, gleichzeitig aber auch ein Auto, das auf der Bremse gut ist», erklärt Verstappen, der sich auf die Fahrt in Montreal freut. «Die Kulisse ist einmalig und die Atmosphäre in der Stadt ist grossartig. Die Fans sind sehr leidenschaftlich», schwärmt er.

Dass sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez seinen Vertrag mit Red Bull Racing bis 2026 verlängert hat, freut den 26-Jährigen: «Das sind super Neuigkeiten, und ich bin froh, dass wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen können. Im vergangenen Jahr haben wir zusammen eine Rekord-Saison erlebt, und das Team ist unglaublich stark. Darauf wollen wir nun aufbauen.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0