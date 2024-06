2026: GP-Sieger Sainz, Ocon und Gasly ohne Vertrag

​Das hatte es in der Formel 1 noch nie gegeben: Die 20 Fahrer der GP-Saison 2023 treten heute alle fürs gleiche Team wie im Vorjahr an. Ganz anders 2025 – wir zeigen den jüngsten Stand der ganzen Änderungen.

Logan Sargeant war der Letzte, nicht nur in der WM-Saison 2023, sondern auch was einen Vertrag für 2024 angeht. Erst Anfang Dezember 2023 verkündete der Traditionsrennstall Williams, dass der 23-Jährige aus Fort Lauderdale (Florida) auch 2024 Formel 1 fahren wird. Damit stand fest: Die 20 Fahrer der Saison 2023 sind auch die 20 Fahrer der Saison 2024, alle im gleichen Rennstall – das hatte es noch nie zuvor gegeben!

Dass dies nicht so weitergehen würde, zeigte sich Ende Januar: Lewis Hamilton wechselt für 2025 zu Ferrari. Wir zeigen den jüngsten Stand, was das Startfeld der kommenden Saison angeht.

Red Bull Racing

Sergio Pérez hat am 4. Juni einen neuen Einjahresvertrag erhalten, ist also bis Ende 2025 bei Red Bull Racing. Der Vertrag mit Max Verstappen ist auf Ende 2028 ausgelegt.

Mercedes-Benz

George Russell ist bis Ende 2025 verpflichtet. Noch unbestätigt von Mercedes: die Beförderung des heute erst 17 Jahre jungen Kimi Antonelli von der Formel 2 in die Königsklasse. Der Italiener fährt in der Woche des Kanada-GP einen weiteren Test, in Barcelona.

Ferrari

Zu Lewis Hamiltons Vertrag bei Ferrari haben die Italiener lediglich verlauten lassen, es handle sich um ein mehrjähriges Abkommen. Die Rede ist von einem Zweijahresvertrag (2025/2026) mit Option für 2027. Im Januar, noch vor dem Hamilton-Hammer, hat Ferrari auch mit Charles Leclerc verlängert. Auch hier wurde die Vertragsdauer nicht kommuniziert. In Italien wird von einem Vierjahresvertrag gesprochen (bis Ende 2028).



McLaren

Das gleiche Spiel auch bei Lando Norris: vorzeitige Verlängerung seines auf Ende 2025 ausgelegten Vertrags, «auf mehrere Jahre», dürfte bedeuten bis Ende 2027. Oscar Piastri hat seit längerem unterzeichnet für eine Dauer bis einschliesslich der GP-Saison 2026.



Aston Martin

Der spanische Superstar Fernando Alonso hat einen neuen Zweijahres-Deal ausgehandelt, für 2025 und 2026. Details zum Abkommen von Lance Stroll sind von Aston Martin nie mitgeteilt worden. Es gilt als offenes Geheimnis in der Vollgasbranche, dass Firmenchef Lawrence Stroll den eigenen Sohn nicht vor die Tür setzt.



Alpine F1

Die französische Nationalmannschaft von Renault hat am 3. Juni verkündet: Die Zusammenarbeit mit Esteban Ocon endet im Dezember 2024. Als Nachfolger steht der Australier Jack Doohan auf Pole-Position. Auch das Abkommen mit Pierre Gasly endet 2024, Teamchef Bruno Famin möchte den GP-Sieger gerne behalten.



Williams

Der Thai-Brite Alex Albon hatte Mitte Mai um «mehrere Jahre» verlängert, wird also bis mindestens Ende 2026 Williams-Fahrer bleiben. Ohne markante Leistungssteigerung wird der US-Amerikaner Logan Sargeant keinen Vertrag mehr erhalten. Ferrari-Fahrer Carlos Sainz liegt eine Offerte des drittältesten GP-Teams vor. Und auch das Management von Valtteri Bottas verhandelt mit dem früheren Arbeitgeber des Finnen.



AlphaTauri

Red Bull-Fahrer wie Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo und Liam Lawson sind jeweils mit Mehrjahresverträgen verpflichtet, ohne dass Angaben zur Laufzeit gemacht werden.



Sauber

Anfang 2026 tritt das Team als Audi an. Um sich 2025 einzuarbeiten, kehrt Nico Hülkenberg zurück, der Emmericher hat ein Dreijahres-Abkommen unterzeichnet. Völlig offen ist der zweite Platz: Carlos Sainz ist Wunschkandidat von Audi.



Haas

Die Beförderung des talentierten Engländers Oliver Bearman gilt als beschlossene Sache. Kevin Magnussens Vertrag läuft aus. Esteban Ocon hat sich den US-Amerikanern angeboten.





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0