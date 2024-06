Jak Crawford: Mehr als 400 km im Formel-1-Renner

Aston-Martin-Nachwuchshoffnung Jak Crawford hat seinen ersten Tag am Steuer eines Formel-1-Fahrzeugs absolviert. Der Formel-2-Pilot spulte auf dem Red Bull Ring gleich mehr als 400 Kilometer im AMR22 ab.

Am Mittwoch ging für Jak Crawford ein Traum in Erfüllung. Der Teenager, der aktuell seine zweite Formel-2-Saison absolviert, durfte im Formel-1-Renner auf dem Red Bull Ring in Spielberg ausrücken. Die Wettergötter meinten es gut mit dem 19-Jährigen, der dank der guten Bedingungen einen störungsfreien Testtag im AMR22 absolvieren und mehr als 400 km zurücklegen konnte.

Nachdem er eine ganze Reihe von kürzeren und längeren Ausfahrten unternommen hatte, schwärmte der Amerikaner: «Ein grosses Dankeschön an alle bei Aston Martin, die mir halfen, diesen Traum zu verwirklichen und mich bei diesem Test unterstütz haben. Mein erster Tag in einem Formel-1-Auto war eine grossartige Erfahrung und ich habe jede Runde genossen. Es war ein reibungsloser Tag, an dem wir das Programm, das wir uns vorgenommen haben, auch durchbringen konnten.»

Und Crawford betonte: «Für mich ging es hauptsächlich darum, auf Tempo zu kommen und mich an alle Systeme des Autos zu gewöhnen. Ich habe viel gelernt und letztlich war es ein Einsatz, der sich mit nichts vergleichen lässt, das ich zuvor erlebt habe – speziell in den schnellen Passagen war das Gefühl einmalig. Ich denke, ich habe mich ziemlich gut anpassen können und nun freue ich mich schon auf den nächsten Formel-1-Test.»

Crawford wird im Rahmen des Nachwuchsprogramms von Aston Martin weiterhin die Arbeit des Formel-1-Teams vor Ort mitverfolgen und auch immer wieder im AMR Technology Campus im Simulator seine Runden drehen. Sein nächster Einsatz auf der Rennstrecke wird im Rahmen des Formel-1-Wochenendes in Barcelona stattfinden, dort rückt er dann wieder im Formel-2-Renner aus.

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0