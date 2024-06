Charles Leclerc denkt noch nicht an WM-Titel

Ferrari-Star Charles Leclerc konnte seinen Rückstand im WM-Klassement auf Leader Max Verstappen mit dem Heimsieg in Monte Carlo deutlich verkürzen. An den Titel denkt er aber noch nicht, beteuert er.

Der GP-Sieg auf dem Strassenkurs von Monte Carlo ist für alle Formel-1-Piloten ein ganz besonderer Triumph. Für Charles Leclerc bedeutete der erste Platz im diesjährigen Rennen aber auch, dass er sich den Kindheitstraum vom Heimsieg erfüllen konnte. Entsprechend gross war die Freude des Monegassen, der bereits vor dem Fallen der Zielflagge mit den Tränen kämpfte.

Dass er im Fürstentum der Erste im Ziel war, ist auch mit Blick auf das WM-Klassement wichtig, denn Leclerc ist der erste Verfolger von Leader Max Verstappen, der in diesem Jahr seinen vierten WM-Triumph in Folge feiern wird. Derzeit liegt der Red Bull Racing-Star, der bereits fünf Mal in diesem Jahr einen GP für sich entscheiden konnte, 31 Zähler vor Leclerc. Denn in Monaco fiel die Punkteausbeute des Niederländers mit dem sechsten Platz entsprechend bescheiden aus.

Für Leclerc ist dies aber noch lange kein Grund, bereits jetzt an den WM-Titel zu denken. Schliesslich haben die GP-Stars erst einen Drittel der 24 Rennwochenenden umfassenden Rekord-Saison hinter sich gebracht. Und Leclerc hat in Monaco seinen ersten Sieg in diesem Jahr errungen. Er weiss: Es gibt noch viel zu tun.

«Wir dürfen jetzt nicht abheben», mahnte er nach seinem langersehnten Heimsieg. «Denn Monaco ist natürlich eine ganz spezielle Strecke und wir hatten dort ein wirklich gutes Auto», fügte der ehrgeizige 26-Jährige an. «Es ist also alles andere als sicher, dass es nun bis zum Saisonende so weitergehen wird.»

«Aber bisher konnten wir in den Rennen jeweils das bestmögliche Resultat für uns erzielen, ich denke, in dieser Hinsicht haben wir ganze Arbeit geleistet», stellte Leclerc sich und seinem Team ein gutes Zeugnis aus. Und zur WM-Situation erklärte er: «31 Punkte Rückstand sind zu diesem Zeitpunkt okay, aber ich denke noch nicht an den WM-Titel, es ist noch zu früh, und wir müssen uns weiterhin Schritt für Schritt verbessern, um am Ende um den Titel kämpfen zu können.»

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0