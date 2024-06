Eddie Jordan: «Hamilton im Ferrari gibt Feuerwerk!»

​Ende 2024 läuft die Zeit von Lewis Hamilton bei Mercedes ab, dann wird der Engländer Ferrari-Fahrer. Der frühere GP-Rennstallbesitzer Eddie Jordan glaubt, dass der Brite ein Feuerwerk zünden wird.

Was können wir von Lewis Hamilton erwarten, wenn er 2025 für Ferrari an den Start geht? Darüber hat sich auch Eddie Jordan Gedanken gemacht, der frühere Rennstallbesitzer, heute unter Anderem als Manager von Adrian Newey tätig.

Der inzwischen 76-jährige Ire aus Dublin sagt im Podcast Formula for Success: «Ich glaube, Lewis hat bei Mercedes zuletzt ein wenig seinen Schmiss verloren, er braucht einen Tapetenwechsel. Ich glaube nicht, dass seine Entscheidung mit Geld zu tun hat. Ich glaube vielmehr, dass er seine Karriere bei Ferrari beenden möchte, weil Ferrari eben ein magischer Ort ist. Ich höre sogar, er habe vor, in Italien zu leben, was ich verstehen kann. Er will die Sprache lernen, und das ist alles wichtig, denn wenn du das nicht tust, wirst du bei Ferrari nicht akzeptiert.»

Eddie Jordan weiter: «Kann Lewis einen weiteren WM-Titel gewinnen? Ich denke, Ferrari wird stark sein. Wir sind alle sehr beeindruckt von der Arbeit von Teamchef Fred Vasseur in Italien, weil Fred endlich Ruhe in dieses Team gebracht hat.»

Jordan ist davon überzeugt, dass Hamilton bei Ferrari zu seiner Bestform zurückfinden wird. «2025 fahren wir noch nach den bisherigen Regeln, da ist die Anpassung einfach. Und ich sehe Lewis in einer ähnlichen Situation wie damals, als er McLaren Richtung Mercedes verliess – er wird ein Feuerwerk abbrennen. Ich traue Lewis zu, mit Ferrari ein ernsthafter Titelanwärter zu sein, und ich verspreche, dass er auch 2025 nochmals richtig krachen lassen wird. Da ist alles möglich.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0