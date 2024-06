Lewis Hamilton (Mercedes): «Auto 2026 zu schwer»

​Sieben seiner 103 GP-Siege hat Lewis Hamilton auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal errungen, darunter seinen ersten überhaupt, 2007, damals im McLaren. Wieso ist er hier oft so stark?

Der Mercedes-Star hat dazu erklärt: «Du musst hier sehr gut auf der Bremse sein, und das war immer eine meiner Stärken. Zudem kannst du hier den Formel-1-Wagen herumwerfen, als wäre dies eine grosse Kartbahn, und ich mag das. Dazu kommt die Energie dieser fabelhaften Stadt, ich fühle mich hier einfach sauwohl, und auch das spielt eine Rolle.»

Lewis Hamilton pendelt 2024 bei Mercedes zwischen Optimismus und Ernüchterung. Mal äussert er sich mit leichter Verzweiflung über das Handling des Autos, mal spricht er von Fortschritten und wie ihn diese anstacheln.

In Montreal sagt der siebenfache Formel-1-Champion: «Hier auf dieser Bahn ist Aggressivität gefragt, das kann ich. Ich spüre auch, wie der Wagen besser wird. Es ist auch schön zu sehen, wie grimmig entschlossen alle Fachkräfte im Rennwagenwerk sind, um uns ein besseres Auto zu zeigen. Wir rücken den Podestplätzen und der Spitze näher. Das stachelt mich an.»



«Wir haben vor allem Fortschritte gemacht in der Art und Weise, wie der Wagen Bodenunebenheiten schluckt. Und das Handling ist generell stabiler geworden, gerade in der heiklen Phase des Einlenkens in die Kurve.»



Was sagt Hamilton zu den kommenden Autos der Generation 2026? «Sie sind noch immer zu schwer. Ich habe mit einigen Piloten gesprochen, welche die 2026er Ausführung simuliert haben, und die meinten – es ist recht langsam. Was mich angeht, so bewegen wir uns in die richtige Richtung, aber es ist zu wenig.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0