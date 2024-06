Carlos Sainz (Ferrari) zu Auto 2026 und neuem Vertrag

​Das heisse Thema im Fahrerlager des Circuit Gilles Villeneuve von Montreal: Das Rennwagen-Reglement 2026. Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat eine klare Meinung. Und er redet über den angeblichen neuen Vertrag.

Es ist DAS Thema an der kanadischen Formel-1-Rennstrecke, die nach dem legendären Gilles Villeneuve benannt ist: das Reglement für die GP-Rennwagen 2026, mit kompakteren Autos, die leichter sein sollen, windschlüpfiger, mit einem Schub zusätzlicher elektrischer Energie statt des heutigen verstellbaren Heckflügels.

Was sagt der dreifache GP-Sieger Carlos Sainz dazu? Der 29-jährige Madrilene auf diese Frage von SPEEDWEEK.com im Fahrerlager des Circuit Gilles Villeneuve: «Ich sehe einen sehr radikalen Schritt beim Motor, wenn ab 2026 der Verbrennungsmotor gleich viel Energie abgibt wie die Elektrik. Ich hoffe, wir entfernen uns mit diesem Weg und auch mit diesem Überholknopf und dem Abrufen zusätzlicher elektrischer Energie nicht vom guten Sport, den wir in den letzten Jahren zeigen konnten.»

«2026 ist etwas Lotterie, nicht wahr? Ich habe mir das heute in Ruhe angesehen, und ganz ehrlich – ich finde es absolut unmöglich vorherzusagen, wer dann konkurrenzfähig sein wird.»

Am 6. Juni kursiert in Spanien: Carlos Sainz habe sich entschieden, ein Vertrag für die kommenden Jahre sei unterzeichnet.



Der Ferrari-Fahrer verzieht das Gesicht: «Das ist vermutlich von den gleichen Leuten, die geschrieben haben, ich werde zu Mercedes gehen oder zu Red Bull Racing. Ist beides nicht passiert. Was jetzt geschrieben wird, dass ich unterzeichnet habe, das bringt mich echt zum Lachen. Ich weiss auch nicht, wie jemand so etwas ungetadelt behaupten kann. Ich rede hier nicht von der Fachpresse, die weiss in der Regel, wovon sie schreibt. Wenn es etwas zu verkünden gibt, dann werde ich das tun.»



«Ich wusste schon eine Weile, dass der Weg zu Red Bull Racing verbaut ist, das hat für mich nichts geändert. Ich habe noch immer hervorragende Optionen auf dem Tisch liegen. Es ist nicht selbstverständlich, Angebote von verschiedenen Rennställen zu haben, welche dir alle das Gefühl geben, dass sie dich wirklich wollen.»



«Ich habe immer betont, dass ich meine Entscheidung mit Bedacht wählen werde und mir dabei Zeit lassen will. Das ist noch immer so. Ich werde mir alles sehr genau ansehen, auch was mittelfristige Ziele angeht. Wenn du in der Formel 1 Erfolg haben willst, dann musst du mittel- bis langfristig denken. Ich denke in Zeiträumen bis 2028.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0