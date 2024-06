Charles Leclerc (Ferrari): «Ich muss daran glauben»

In Monaco konnte Ferrari den WM-Rückstand auf Red Bull Racing auf 24 Punkte verkürzen. Charles Leclerc glaubt, dass man die Weltmeister-Truppe schlagen kann. Dennoch rechnet er mit mehr Gegenwind ab Barcelona.

In Monaco konnte das Ferrari-Team zum zweiten Mal in diesem Jahr mehr Punkte sammeln als WM-Leader Red Bull Racing. Das gelang den Roten bereits in Melbourne, dort fiel Max Verstappen allerdings dem Technik-Pech zum Opfer. In Monaco sah auch nur einer der beiden Red Bull Racing-Stars die Zielflagge, denn Sergio Pérez fiel bereits in der ersten Runde aus.

Verstappen musste sich mit dem sechsten Platz begnügen. Die beiden Ferrari-Piloten schafften es hingegen aufs Podest, Charles Leclerc entschied sein Heimrennen für sich, Carlos Sainz kreuzte die Ziellinie als Dritter. In der Konstrukteurswertung ist Ferrari damit bis auf 24 Punkte an das Weltmeister-Team herangerückt.

Da stellt sich die Frage: Kann Ferrari Red Bull Racing im WM-Fight schlagen? Leclerc lieferte den Kollegen von «Sky Sports F1» eine klare Antwort darauf. «Ich muss daran glauben, und das tue ich auch», sagte der Monegasse, der aktuell den zweiten WM-Rang hinter Verstappen belegt.

Der 26-Jährige warnte aber auch: «Man darf nicht vergessen, dass die letzten beiden Rennwochenenden auf Strecken über die Bühne gingen, die nicht das beste Pflaster für Red Bull Racing sind. Ich denke, auch hier werden ihre Stärken nicht zum Zug kommen, dadurch könnte sich eine weitere Chance für uns ergeben. Aber ich denke, dass wir ab Barcelona sehen werden, dass Red Bull Racing wieder in der Form auftreten wird, die sie zum Anfang der Saison hatten.»

«Wenn es so kommt, wird es schwieriger, sie zu schlagen», betonte Leclerc, machte sich gleichzeitig aber auch Mut: «Ich bleibe dennoch zuversichtlich, denn wir haben noch einige Dinge, die wir ans Auto bringen wollen. Wenn diese reichen, um die Lücke zu schliessen, dann ist das natürlich wunderbar. Wir werden sicherlich den Druck erhöhen, und dann werden sie hoffentlich etwas mehr Fehler machen. Das sollte uns dann wieder Chancen eröffnen.»

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0